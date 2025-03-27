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Gorovic
Nvidia, вероятно, начнёт выпускать игровые GPU на 1,8-нм техпроцессе Intel
Nvidia и Broadcom изучают 18A технологию Intel для будущих чипов. По данным экспертов, Nvidia находится ближе к подписанию контракта, чем Broadcom.

                                                           Источник изображения: Nvidia

Аналитик из швейцарского финансового холдинга UBS Тимоти Аркури (Timothy Arcuri) заявил, что Nvidia рассматривает возможность выпуска игровых графических процессоров на производственных мощностях Intel Foundry с использованием 18A-техпроцесса (1,8 нм). По его словам, такой контракт станет крупной победой для Intel и может стать переломным моментом в развитии её производственного направления, сообщает Tom's Hardware. 

Помимо Nvidia, интерес к 18A-технологии Intel проявила и Broadcom — ещё один лидер в разработке чипов для ИИ. Однако, как отметил Аркури, Nvidia ближе к подписанию соглашения с Intel, чем Broadcom. Компания AMD также изучает этот техпроцесс, но её прогресс пока остаётся неясным.  

«Intel работает над финальными договорённостями с Nvidia или Broadcom об использовании своих услуг по производству чипов», — написал Аркури в заметке для клиентов. Параллельно с базовой 18A-технологией Intel готовит её модифицированную версию 18A-P. Эта версия позволяет либо повысить производительность при том же энергопотреблении, либо снизить энергозатраты при сохранении мощности. Аналитик считает, что этот вариант особенно привлечёт ИИ-компании, которые стремятся оптимизировать свои продукты.  

Отмечаетс, что стандартный 18A-процесс критически важен для самого Intel, так как нужен для выпуска процессоров Panther Lake (для ПК) и Xeon 7 Clearwater Forest (для ЦОД). Однако внешние клиенты, как предполагается, предпочтут 18A-P, то есть по аналогии с практикой TSMC, что даст им более стабильное качество, меньшее количество дефектов и высокую производительность.  

Аркури отметил, что недавно назначенный гендиректор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) сохранит фокус на развитии дизайна чипов и фаундри-услуг, как это делали предыдущие руководители. Однако детали его стратегии пока не раскрываются, по крайней мере, за пределами компании о них почти ничего не известно.  

Напомним, 31 марта Лип-Бу Тан впервые выступит в роли гендиректора Intel на мероприятии Vision в Лас-Вегасе. Ожидается, что он представит своё видение будущего компании. Выступление ориентировано в первую очередь на аналитиков и инвесторов.

#intel #nvidia
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