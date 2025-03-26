Huawei, вопреки санкциям, наращивает производство ИИ-чипов нового поколения. Санкции США против Китая обернулись бумерангом и волнениями для Nvidia.

wccftech.com

Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) признал, что растущее влияние Huawei стало главной угрозой для компании в Китае. По его словам, китайского техногиганта больше нельзя игнорировать, так как он активно захватывает рынки, где ранее доминировала Nvidia. Как пишет Wccftech, это заявление отражает резкий поворот в стратегии американской компании, которая десятилетиями контролировала сектор ИИ-технологий в КНР.

Раньше Nvidia практически не имела конкуренции в Китае благодаря раннему выходу на рынок и технологическому превосходству. Однако введение США экспортных ограничений на поставки высокотехнологичных компонентов создало вакуум, который быстро заполнили локальные игроки. Huawei, разрабатывая собственные ИИ-чипы, начала теснить Nvidia, хотя ранее Хуанг отрицал влияние китайцев на доходы компании в сегменте дата-центров и ИИ.

Аналитики отмечают, что Huawei наращивает обороты. Уже в следующем квартале компания планирует выпустить чип Ascend 910C, чья производительность, по данным источников, сравнима с флагманским ускорителем Nvidia H100. При этом китайская разработка будет дешевле и доступнее, что явно ставит под удар ценовую политику американцев.

Ситуацию усугубляет укрепление китайской полупроводниковой экосистемы. За последние годы местные производители смогли сократить зависимость от зарубежных поставок, что снизило рычаги влияния Nvidia. «Раньше мы могли диктовать условия, но теперь Huawei демонстрирует, что Китай способен обходиться без нас», — сказал Хуанг.

Ожидается, что США ужесточат экспортные ограничения для Nvidia, запретив поставки даже адаптированных для КНР версий чипов. Это окончательно подтолкнет китайские компании к переходу на внутренние решения. При этом, Huawei, как ключевой игрок, готова стать главным бенефициаром, так как её технологии уже внедряют крупные IT-корпорации КНР.

Отметим, что Huawei десятилетиями находится под санкциями США, но её позиции лишь усиливаются. Несмотря на ограничения, компания не только восстановила долю на рынке, но и создала конкурентоспособные продукты, включая ИИ-чипы. Для Nvidia сохранение позиций в Китае становится стратегической задачей. Однако без доступа к передовым технологиям и на фоне растущего патриотизма китайских клиентов американцам придётся искать новые подходы. Как заявил Хуанг, «игнорировать Huawei больше нельзя — это наш главный вызов».