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Gorovic
Microsoft увеличила инвестиции в солнечные батареи для своих дата-центров
Солнечная энергия становится ключевым источником для Microsoft: компания подписала контракт на 475 МВт для питания своих дата-центров, поддерживающих ИИ и облачные технологии.

                                                Источник изображения: Antonio Garcia / Unsplash

Компания Microsoft добавит 475 мегаватт солнечной энергии к своему уже значительному портфелю возобновляемых источников. Это необходимо для постоянно растущих энергетических потребностей дата-центров, которые поддерживают развитие искусственного интеллекта (ИИ) и облачных технологий. Microsoft подписала соглашение с энергопровайдером AES на строительство трёх солнечных электростанций в штатах Иллинойс, Мичиган и Миссури в США. Эти проекты, как пишет TechCrunch, станут частью стратегии компании по переходу на экологически чистую энергию.

Солнечные электростанции привлекательны для таких больших компаний, как Microsoft, благодаря своей скорости установки, низкой стоимости и модульности. Они позволяют быстро удовлетворить растущий спрос на электроэнергию.

Это не первый шаг Microsoft в сторону солнечной энергии. В феврале компания заключила контракты на 389 МВт в Иллинойсе и Техасе. Кроме того, в конце прошлого года Microsoft стала участником коалиции по развитию возобновляемой энергетики на $9 млрд, организованной компанией Acadia. На сегодняшний день портфель Microsoft включает более 34 ГВт мощностей ВИЭ.

Хотя технологические компании проявляют интерес к ядерной энергии, солнечная энергия остаётся пока более привлекательным сегментом из-за своей доступности и скорости внедрения. Кроме того, сочетание солнечных электростанций с системами хранения энергии позволяет обеспечивать стабильное энергоснабжение 24 часа в сутки.

Хотя комбинация солнечной энергии и накопителей обходится дороже, чем просто солнечные или ветровые электростанции, снижение стоимости технологий делает такие гибридные решения всё более конкурентоспособными по сравнению с новыми газовыми электростанциями. При этом спрос на вычислительные мощности растёт настолько быстро, что к 2027 году до половины новых серверов для ИИ могут столкнуться с нехваткой энергии. При этом новые газовые и ядерные электростанции начнут работу только через несколько лет. Солнечные же проекты могут быть реализованы всего за 18 месяцев.

Стоит подчеркнуть, что скорость внедрения солнечной энергии очень привлекает технологические компании. Например, летом прошлого года Microsoft подписала соглашение с Brookfield Asset Management на поставку 10,5 ГВт возобновляемой энергии в США и Европе к 2030 году.

#microsoft #солнечная батарея
Источник: techcrunch.com
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