Samsung анонсировала обновление One UI 7 для более чем 30 устройств, включая Galaxy S22, S21 и серию планшетов. Запуск начнётся в апреле.

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Компания Samsung подтвердила дату начала выхода обновления One UI 7 и расширила список устройств, которые его получат. В числе поддерживаемых моделей оказались Galaxy S22, S21, а также несколько других смартфонов, планшетов и складных устройств.

Ранее на этой неделе Samsung объявила, что One UI 7, основанная на Android 15, начнет распространяться с 7 апреля, то есть позже на шесть месяцев, чем было запланировано. Тем не менее обновление стало доступно для Galaxy S25 и некоторых других устройств уже в этом году.

В первоначальном анонсе Samsung подтвердила, что One UI 7 получат Galaxy S24 и S23, а также последние поколения планшетов и складных устройств. Теперь компания значительно расширила этот список. В частности, в новостной публикации на официальном сайте Samsung добавила в список Galaxy S22, S21, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, а также планшеты Galaxy Tab S9 FE, Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra и Galaxy Tab S6 Lite (версия 2024 года).

На данный момент компания подтвердила поддержку 34 устройств для One UI 7, но список, вероятно, будет расширен в ближайшем будущем. И хотя, как было заявлено, обновление начнёт распространяться с 7 апреля, точные сроки зависят от страны и конкретного устройства.

По словам Samsung, One UI 7 принесёт пользователям улучшения, основанные на Android 15, включая новые функции и оптимизацию производительности. Samsung продолжает работать над обновлением и, вероятно, в ближайшее время предоставит дополнительную информацию о ходе работы.