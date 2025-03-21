Очередной отзыв Cybertruck связан с ненадежным клеем, который может привести к отклеиванию панели. Tesla уже получила 151 жалобу по этой проблеме.

Источник изображения: Tesla

Компания Tesla объявила об отзыве около 46 000 электропикапов Cybertruck из-за проблемы с внешней стальной панелью, расположенной рядом с лобовым стеклом. Как выяснилось, эта деталь может отклеиваться во время движения, создавая угрозу для водителя и других участников дорожного движения.

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщило, что Tesla узнала о проблеме в начале января 2024 года. С тех пор компания получила 151 гарантийное требование, связанное с отклеиванием панели. При этом, по данным NHTSA, не зафиксировано аварий или травм, вызванных этим дефектом.

Проблема заключается в том, что специальный клей, используемый для крепления панели, подвержен разрушению под воздействием окружающей среды. Однако Tesla планирует бесплатно устранить дефект для владельцев, заменив клей на более устойчивый и добавив крепление с помощью гайки для фиксации панели.

Отметим, это уже восьмой отзыв Cybertruck с момента его выпуска. Несмотря на то, что модель обгоняет по продажам другие электрические пикапы, она не оправдала ожиданий генерального директора Tesla Илона Маска (Elon Musk). Ранее многие проблемы решались с помощью обновлений программного обеспечения, но некоторые требовали визита в сервисный центр.

Два предыдущих отзыва также были связаны с отклеиванием деталей. В апреле 2024 года владельцы жаловались на съезжающую крышку педали акселератора, что могло привести к заклиниванию педали. В июне 2024 года проблема коснулась декоративной панели в кузове пикапа, которая отклеивалась из-за элементарно недостаточного количества клея.

Несмотря на предыдущие инциденты, в Tesla не сразу отреагировали на новую проблему. После первого обращения компания начала инженерное исследование, но 6 февраля закрыла его, так как проверка и тесты не выявили "признаков отслоения".

Ситуация изменилась после того, как 21 февраля NHTSA обратилась в Tesla с жалобой от клиента. Компания провела дополнительный анализ записей в соцсетях и сервисных отчётов, после чего 11 марта согласилась отозвать электропикапы для устранения дефекта.