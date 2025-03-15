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Gorovic
Новый генеральный директор Intel получит зарплату в $1 млн плюс $68 млн бонусов
Intel назначила нового генерального директора, предложив ему многомиллионный пакет вознаграждений и бонусы. Но все гранты зависят от роста акций компании.

                                                                    Источник изображения: Intel

Компания Intel объявила о назначении нового генерального директора Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan). Он займет пост после ухода Пэта Гелсингера (Pat Gelsinger), который ешё в конце 2024 года. Это назначение завершило период временного руководства, и теперь у компании появился постоянный глава.  

Согласно отчёту CNBC, Лип-Бу Тан будет получать годовую базовую зарплату в размере $1 миллиона и ежегодный бонус в $2 миллиона. Для сравнения, его предшественник, Пэт Гелсингер, получал $1,25 миллиона в год с возможностью бонусов до 275% от зарплаты.  

Новый гендиректор также получит долгосрочные гранты в виде акций Intel на сумму $14,4 миллиона и $17 миллионов в качестве вознаграждения за результаты работы. Эти выплаты будут осуществляться в течение пяти лет, но только при условии, что акции компании не упадут в цене в ближайшие три года. Кроме того, Тану предоставят опционы на покупку акций на $9,6 миллиона и грант для новых сотрудников на $25 миллионов.  

Общая стоимость бонусов составит около $68 млн. Однако большая часть этих выплат привязана к результатам работы Тана. Например, $31,4 млн в виде акций будут выплачены только в случае успешного руководства компанией. Также Тан обязан приобрести и удерживать акции Intel на сумму $25 млн, чтобы получить все вознаграждения.  

Эти цифры выглядят весьма не плохо, особенно для компании, которая менее года назад сократила почти 15% сотрудников. Однако, если цена акций упадёт в течение трёх лет, он потеряет право на выплаты, а его собственные вложения в акции компании обесценятся.  

Лип-Бу Тан ранее был членом совета директоров Intel, но покинул его из-за разногласий со стратегией Гелсингера по восстановлению компании. Тем не менее, после его назначения акции Intel выросли на 15%, что свидетельствует о доверии рынка к этому решению. Однако многие сотрудники компании выражают опасения, так как Тан ранее критиковал недостаточные, по его мнению, меры по сокращению расходов.  

В своем первом обращении к сотрудникам Тан предупредил о «трудных решениях», которые предстоит принять. Пока что он не озвучил конкретных шагов, но в ближайшие недели станет ясно, как он планирует вывести Intel из кризиса и поможет компании восстановить свои позиции на рынке.

#intel
Источник: cnbc.com
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