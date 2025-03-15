С окончанием поддержки Windows 10 благотворительные организации США столкнулись с дилеммой: продолжать ли бесплатную раздачу компьютеров с устаревшей и небезопасной ОС или перейти на ОС Linux, на которой многие привычные приложения будут отсутствовать.

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С окончанием поддержки Windows 10 благотворительные организации США сталкиваются с дилеммой: продолжать ли бесплатную раздачу компьютеров с устаревшей и небезопасной ОС или перейти на ОС Linux, на которой многие привычные приложения будут отсутствовать.

Конец поддержки Windows 10 ставит благотворительные организации перед сложным выбором. С октября 2025 года Microsoft прекратит выпуск бесплатных обновлений безопасности для Windows 10, что создает проблему для миллионов компьютеров, которые не соответствуют требованиям Windows 11. По оценкам, около 240 миллионов устройств не смогут обновиться.

Благотворительные организации, занимающиеся восстановлением компьютеров, оказались в затруднительном положении. Им придётся решать, продолжать ли раздавать компьютеры с Windows 10, перейти на Linux или отправить устройства на утилизацию. Многие из этих ПК всё ещё функциональны, но не поддерживают Windows 11 из-за отсутствия TPM 2.0 или современных процессоров.

Требования Windows 11 исключают даже относительно новые компьютеры, так как Microsoft поддерживает только процессоры Intel 8-го поколения (2017 год) и новее, а также AMD Ryzen 2000 (2018 год) и выше. То есть, даже устройства с 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителями могут оказаться непригодными для новой ОС.

Одновременно эксперты предупреждают об опасностях использования Windows 10 после окончания поддержки. Честер Висневски (Chester Wisniewski), директор по безопасности компании Sophos, заявил: «Устанавливать Windows 10 сейчас — плохая идея. Уязвимости будут активно использоваться злоумышленниками, а пользователи останутся без защиты». Только в марте 2024 года было обнаружено 57 уязвимостей, шесть из которых уже эксплуатировались до выпуска исправлений.

Благотворительные организации США и Европы пытаются найти баланс между безопасностью и удобством, ведь многие их клиенты — это пожилые люди или школьники, которые привыкли к Windows. Переход на Linux может вызвать трудности, так как пользователям придется осваивать новую систему, а некоторые привычные программы, такие как Microsoft Office, вообще станут недоступны.

Организация PCs for People, одна из крупнейших в США, уже начала переход на Linux. Её гендиректор Кейси Соренсен (Casey Sorensen) заявил: «Мы прекратили установку Windows 10 за год до окончания поддержки. Теперь мы раздаём ноутбуки с Linux Mint, который будет поддерживаться до 2029 года». Устройства с процессорами 5-го поколения и старше отправятся на утилизацию.

Linux Mint предлагает пользовательский интерфейс, похожий на Windows, но с ограничениями. В ходе тестирования Linux Mint 22.1 выяснилось, что система проста в использовании, но в ней отсутствуют многие популярные приложения, такие как Microsoft Office и Slack. Вместо них предлагаются открытые аналоги, например, GIMP вместо Photoshop.

Отметим, проблема утилизации старых компьютеров остается актуальной. По данным исследований, всего 14–40% электронных отходов в США перерабатываются. Остальное отправляется на свалки, создавая экологические проблемы.

Выбор между безопасностью, удобством и экологией остается сложным. Благотворительные организации вынуждены решать, что важнее: защитить пользователей от киберугроз, предоставить им привычную среду или минимизировать количество электронных отходов. В любом случае, миллионы компьютеров с Windows 10 продолжат использоваться после октября 2025 года, что создает риски для их владельцев.