Ubisoft рассматривает возможность привлечения инвесторов в новое подразделение, которое будет включать такие франшизы, как Assassin’s Creed. Среди потенциальных партнеров Tencent и другие фонды.

Источник изображения: Ubisoft Entertainment SA

Разработчик компьютерных игр Ubisoft, планирует привлечь инвесторов в новое подразделение, которое будет включать часть ключевых интеллектуальных активов компании, таких как игра в жанре приключенческого экшенa (ction-adventure) «Кредо убийцы» (Assassin’s Creed). Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ubisoft рассматривает возможность продажи миноритарной доли в новом проекте. Среди потенциальных инвесторов значится текущий акционер Tencent Holdings, а также фонды из Франции и других стран. Предварительные заявки на участие могут быть поданы уже в этом месяце, добавили источники, пожелавшие остаться анонимными.

Однако Ubisoft, основанная семьёй Гиймо (Guillemot), может оценить новое подразделение выше, чем стоимость всей компании. На настоящий момент переговоры продолжаются, окончательное решение ещё не принято, и планы могут измениться. Интересно, что Гиймо и Tencent ранее уже рассматривали различные варианты для Ubisoft, включая возможное поглощение. Так, в январе источники заявили, что стороны обсуждают создание нового подразделения с определёнными игровыми активами.

Представитель Ubisoft отказался от комментариев, сославшись на квартальный отчёт компании, в котором говорится, что «рассмотрение различных стратегических и капиталистических опций продолжается с целью извлечения максимальной ценности из активов и франшиз Ubisoft для всех заинтересованных сторон». Tencent также отказалась от комментариев.

На фоне новостей о планах компании привлечь инвесторов, акции Ubisoft выросли на 4% до €12,78 в ходе торгов в Париже в пятницу. Ранее их рост достигал 4,6%.

Стоит сказать, что решение о привлечении инвесторов принято на фоне четырёхлетнего падения акций Ubisoft, включая снижение на 43% в 2024 году. Рыночная стоимость компании сейчас составляет около €1,7 млрд ($1,8 млрд). Выручка за октябрь-декабрь 2023 года составила €318 млн, что почти на 50% меньше, чем годом ранее.

Более того, в рамках сокращения расходов Ubisoft закрыла три студии и прекратила разработку шутера XDefiant. При этом компания готовится к выпуску Assassin’s Creed Shadows, который выйдет 20 марта. Предзаказы на игру, по словам Ubisoft, идут «уверенно».