Skoda, один из самых популярных автомобильных брендов Европы, столкнулась с косвенными последствиями торговой войны между США, Китаем и Европой. Рост затрат и усиление конкуренции угрожают марже компании.

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Skoda, входящая в концерн Volkswagen AG, ощущает на себе последствия эскалации торговой войны между США, Европой и Китаем, несмотря на отсутствие продаж в Северной Америке. При этом генеральный директор компании Клаус Целльмер (Klaus Zellmer) заявил, что влияние американских пошлин будет косвенным. Как уточняет Bloomberg, поскольку поставщики Skoda расположены по всему миру, введение тарифов увеличит их затраты, что негативно скажется на марже бренда.

Целльмер отметил, что если Китай не сможет продавать свои товары в США, он перенаправит свои усилия на другие рынки, включая Европу. «Если Китай не сможет ничего продавать в Америке, он будет искать другие пути для реализации своих амбиций роста — и, конечно, это Европа», — сказал он в интервью Bloomberg. Это приведёт к усилению конкуренции в основном регионе продаж Skoda.

Известно, что под руководством Целльмера Skoda стала одним из самых популярных автомобильных брендов в Европе и важным активом для Volkswagen. Компания предлагает доступные модели как с двигателями внутреннего сгорания, так и электромобили. В прошлом году операционная прибыль Skoda выросла на 30%, а объем поставок автомобилей увеличился на 6,9%.

В 2023 году Skoda представила электрический SUV Elroq стоимостью 33 000 евро. Примечательно, что модель стоит примерно столько же, сколько ее аналог с двигателем внутреннего сгорания, что является важным моментом для производителей, стремящихся увеличить продажи электромобилей.

В 2024 году Skoda обогнала Renault и BMW, став третьим самым продаваемым автомобильным брендом в Европейском Союзе и, согласно данным Ассоциации европейских производителей автомобилей, регистрации новых автомобилей компании в ЕС выросли на 14%.

А чтобы снизить зависимость от европейского рынка, Skoda планирует расширять свое присутствие в Азии, выделяя Индию как ключевой рынок для роста. «Индия имеет наибольший потенциал роста в мире в своей категории по размеру рынка», — заявил Целльмер. При этом важно отметить, что компания уже управляет двумя заводами в стране и планирует использовать их для экспорта в другие регионы. Также отметим, что Skoda имеет большое значени для экономики Чехии, являясь крупнейшим производителем и экспортером страны. На ее производство приходится около 5% ВВП этой страны.