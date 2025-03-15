Сокращение федерального финансирования науки при президенте Доальде Трампе привело к хаосу в исследовательских институтах. Университеты замораживают найм, а ученые теряют гранты. Эксперты уже не уверены в будущем американской науки.

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Сокращение финансирования науки при Трампе вызвало хаос в исследовательской среде. Университеты, такие как Гарвард и Колумбия, столкнулись с сокращением кадров мест, невозможностью найма новых сотрудников и потерей миллионов долларов федерального финансирования. Исследователи, включая климатологов и медиков, остаются без грантов, а некоторые проекты приостановлены. Как пишет Bloomberg, все эти изменения могут иметь долгосрочные последствия для научного потенциала США.

Реформы Трампа направлены на «оптимизацию» правительства, но эксперты предупреждают, что сокращения угрожают лидерству США в науке. Часть реформ связана с обвинениями в антисемитизме в университетах, но многие решения уже оспариваются в суде. Тем временем исследования в некоторых областях уже остановлены или находятся в подвешенном состоянии.

Сокращения рискуют замедлить развитие научных кадров в США. Фиона Харрисон (Fiona Harrison), глава отделения физики, математики и астрономии в Калифорнийском технологическом институте, заявляет: «Ситуация ставит под угрозу способность нашей страны оставаться на передовой науки и инженерии».

Федеральные данные, такие как метеорологические, критически важны для частного сектора также оказались под угрозой. Джеффри Лазо (Jeffrey Lazo), экономист, отмечает, что государственные инвестиции в Национальную метеорологическую службу (NWS) приносят $85 млрд экономической выгоды. Однако из-за сокращений в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) сбор данных ухудшается, влияя на качество прогнозов.

Сокращение грантов уже стало приводить к потере рабочих мест. Тереза Гиллардуччи (Teresa Ghilarducci), исследователь из Нью-Йорка, сообщает, что отмена многомиллионного гранта на изучение пенсионной системы привела к увольнению пяти старших исследователей в Университете Висконсин-Мэдисон. При этом, университеты вынуждены постоянно сокращать расходы. Гарвард, Стэнфорд и другие ведущие вузы объявили о заморозке бюджетной программы вакансий. Университет Джонса Хопкинса сокращает около 2000 позиций после потери грантов на $800 млн. А это создает дополнительные трудности для молодых исследователей, которые теряют возможность поступить в аспирантуру бесплатно.

США рискуют потерять лидерство в науке. Ширли Тильгман (Shirley Tilghman), бывший президент Принстонского университета, предупреждает: «Было бы крайне глупо отказаться от нашего превосходства в научных исследованиях». Между тем, другие страны, такие как Китай и Франция, стали активно переманивать американских ученых.

Bloomberg также отмечает, что сокращение федерального финансирования может ударить и по частному сектору. Диана Сувейн (Diane Souvaine), бывший глава Национального научного фонда (NSF), отмечает, что частный сектор зависит от государственной поддержки фундаментальных исследований. Без нее США рискуют потерять ключевые технологии и столкнуться с «технологическими сюрпризами».