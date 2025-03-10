Пекин использует продовольствие как инструмент давления в торговой войне. Тарифы на американские товары достигают 15%, а импорт сои из США временно остановлен.

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Как сообщает Bloomberg, Китай ввел тарифы на широкий спектр американских сельхозтоваров, включая зерно, хлопок, мясо и свежие продукты, в рамках эскалации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира. Ставки варьируются от 10% до 15%. Кроме того, Пекин приостановил импорт сои от трёх американских компаний и закупки древесины из США. Всё это стало ответной мерой на действия Вашингтона, направленные против китайского экспорта.

Использование продовольствия как инструмента давления на США, на самом деле, подчеркивает успехи Китая в повышении сельскохозяйственной самообеспеченности, а также снижение спроса из-за замедления экономики. Исторически США были одним из ключевых поставщиков продовольствия для Китая, но теперь Пекин активно перестраивает цепочки поставок, чтобы уменьшить зависимость от США.

Помимо тарифов на американские товары, Китай ввел ответные пошлины и на канадскую сельхозпродукцию, включая рапсовое масло, свинину и морепродукты. Эти меры вступят в силу 20 марта. Эти шаги также свидетельствуют о готовности Пекина использовать торговые барьеры для защиты внутреннего рынка и поддержки местных производителей.

Тем не менее, обеспечение продовольственной безопасности для 1,4 миллиарда граждан остаётся приоритетом для китайского правительства. Несмотря на то, что США, особенно фермерские штаты на Среднем Западе (регион состоит из двенадцати штатов), традиционно зависят от экспорта в Китай, усилия Пекина по диверсификации поставок снизили влияние Вашингтона в этом вопросе.

Известно, что экономика Китая, переживающая замедление после пандемии, столкнулась с избытком продовольствия. Цены на пшеницу упали до пятилетнего минимума, а импорт кукурузы резко сократился. Это привело к дефляции потребительских цен, что особенно заметно на фоне снижения стоимости продуктов питания. При этом правительство пытается защитить местных фермеров, ограничивая импорт зерна и задерживая поставки сои.

Одновременно рекордные урожаи зерна позволили Китаю наращивать запасы и укреплять продовольственную безопасность. На ежегодной законодательной сессии власти повысили целевые показатели производства и увеличили бюджет на создание резервов. Также внедряются меры по сокращению использования высокобелкового соевого шрота в кормах для животных, что снижает зависимость от импортной сои.

Надо сказать, что соя остаётся ключевым экспортным товаром США в Китай, объем поставок в 2024 году оценивается в $13 миллиардов. Однако Китай активно переориентируется на других поставщиков, таких как Бразилия, которая до конца года будет оставаться основным источником сои для Пекина. Введение же 10% тарифа на американскую сою пока не окажет значительного влияния на рынок.