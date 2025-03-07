Компания решила разделить обновление Android 16 на два этапа. Первый этап принесет базовые изменения, а основные нововведения появятся позже.

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Google изменила традиционный график выпуска Android 16. Впервые за несколько лет новая версия операционной системы появится в два этапа. Вместо единого релиза владельцы поддерживаемых смартфонов Pixel сначала получат небольшое обновление, а затем и финальную версию.

Такое решение связано с изменившимися сроками презентации новых устройств. В 2024 году мероприятие Made by Google прошло в августе, из-за чего Pixel 9 вышел почти на два месяца раньше обычного, но при этом работал на Android 15, разработанном ещё в 2023 году. Чтобы избежать повторения ситуации, выпуск Android 16 сдвинули вперёд, чтобы он совпал с ожидаемым августовским релизом Pixel 10.

Кроме того, Android 15 был официально представлен только в октябре 2024 года, а значит, у Android 16 оставалось бы менее года на полноценную разработку. Поэтому Google решила сначала выпустить предварительное обновление, а затем — более крупное и финальное.

Такие сроки разработки могут объяснять, почему в предварительных версиях Android 16 пока нет значительных изменений. Первая часть релиза, скорее всего, сосредоточена на обновлении базовых системных компонентов, тогда как более заметные нововведения появятся ближе к концу года.

Есть и другая возможная причина. Так как Android уже давно является стабильной платформой, то крупные изменения происходят всё реже. По аналогии с настольными ОС, такими как Windows и macOS, в которых значительной реконструкции интерфейса не было уже более 25 лет. При этом новые направления, такие как XR и AR, пока находятся на ранней стадии своего развития и не оказывают существенного влияния на график релизов.

Google подтвердила, что первая часть Android 16 выйдет во втором квартале 2025 года и станет крупным обновлением SDK. То есть, основные системные изменения будут завершены, а разработчики смогут адаптировать свои приложения к новым API.

И хотя точная дата не объявлена, наиболее вероятный срок, по мнению аналитиков, июнь 2025 года. Что, кстати, совпадает с графиком квартальных платформенных обновлений Android (QPR). Бета-версия Android 16 уже тестируется, а этап «стабильности платформы» (Platform Stability) запланирован на март 2025 года.