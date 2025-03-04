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Gorovic
Tencent обогнала DeepSeek в китайском рейтинге приложений для iPhone
Чат-бот Yuanbao от Tencent стал самым скачиваемым ИИ-приложением в Китае, обогнав DeepSeek, который ещё совсем недавно обвалил акции компании Nvidia.

                                                         Источник изображения: hdhai.com

Чат-бот Yuanbao от Tencent стал самым скачиваемым ИИ-приложением в Китае, обогнав DeepSeek, который ещё совсем недавно обвалил акции компании Nvidia.

В Китае разгорается гонка услуг искусственного интелекта. Yuanbao от Tencent вырвался вперед, опередив DeepSeek в рейтинге для iPhone. Tencent интегрирует ИИ в свои продукты, включая WeChat и игры, и запускает новые версии, превосходящие DeepSeek по скорости. 

Приложение Tencent интегрирует собственную технологию ИИ Hunyuan и модель рассуждений R1 от DeepSeek. Как пишет Bloomberg, конкуренция в области ИИ в Китае сейчас особенно острая, и компании, стремясь занять лидирующие позиции, делают практически невозможное. В топ-5 самых скачиваемых бесплатных приложений в Китае первые три места в рейтинге занимают чат-боты на базе ИИ, включая Doubao от ByteDance

DeepSeek, стал сенсацией за последний месяц, подстегнул развитие ИИ-экосистемы в Китае, ускорив инвестиции и выпуск новых продуктов. Например, компания Alibaba начала сравнивать свои разработки с DeepSeek и объявила об инвестициях в ИИ на сумму $53 млрд. Tencent, в свою очередь, интегрировала модель DeepSeek R1 в ряд своих продуктов, включая поиск в WeChat и виртуального помощника в популярной игре Peacekeeper Elite. А на прошлой неделе Tencent вообще представила версию Hunyuan Turbo, которая, по словам компании, работает даже быстрее, чем DeepSeek.

Напомним, Tencent, базирующаяся в Шэньчжэне, является крупнейшим в мире дистрибьютором игр, а её платформа WeChat насчитывает более 1,4 миллиарда пользователей. Это, вероятно, помогло компании занять лидирующую позицию в гонке за аудиторию. По мнению аналитиков, масштабы WeChat и популярность игр Tencent дали компании значительное преимущество в этой гонке.

Однако неясно, как компании смогут монетизировать подобные сервисы, которые сейчас предоставляются бесплатно и часто выпускаются в формате открытого исходного кода, как это делает DeepSeek. «На данном этапе приоритетом является привлечение большего количества пользователей, а не заработка на сервисах», — объясняют эксперты. 

Успех Yuanbao демонстрирует не только лидерство Tencent в текущей гонке за ИИ-аудиторию, но и обострение конкуренции в Китае, где компании активно инвестируют в технологии и стремятся закрепиться на рынке. В ближайшее время борьба за пользователей, вероятно, продолжит усиливаться, при этом вопрос монетизации останется ключевым вызовом для отрасли.

#tencent #искусстввенный интеллект
Источник: bloomberg.com
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