Пользователи обнаружили, что Mozilla изменила формулировку политики обработки данных. В новой редакции политики конфиденциальности Firefox исчезло категорическое обещание не продавать пользовательские данные.

Разработчики браузера Firefox убрали из своей политики конфиденциальности обещание никогда не продавать пользовательские данные, вызвав возмущение у пользователей. Ранее на сайте компании было прямо указано: «Никогда не продавали и никогда не будем», но теперь этот пункт удалён.

В новой версии FAQ Mozilla пояснила, что отказалась от категоричных заявлений из-за «чрезмерно широких» юридических определений термина «продажа данных» в некоторых странах. При этом компания утверждает, что по-прежнему не продает пользовательские данные «в том смысле, в каком это обычно понимается».

Пользователи обратили внимание и на изменение условий использования Firefox. В новой редакции указано, что, вводя данные в браузер, пользователь предоставляет Mozilla «неэксклюзивное, бесплатное, всемирное право» использовать эту информацию. После критики компания скорректировала формулировку, уточнив, что это право необходимо исключительно для работы браузера и не дает Mozilla владения пользовательским контентом.

Обсуждение изменений активно развернулось на GitHub и Reddit. Один из пользователей отметил: «Вы не можете просить своих пользователей предоставить вам такие широкие права на их данные». В ответ Mozilla заявила, что пересмотрела формулировки, чтобы устранить недоразумения.

В обновленной политике также упоминается передача данных о местоположении. Например, если пользователь ищет город в поисковой строке, Firefox может передавать информацию о ключевых словах партнёрам для отображения рекомендаций и спонсируемого контента. При этом Mozilla утверждает, что эти данные анонимизированы, а функцию можно отключить в настройках.

Однако часть пользователей осталась неудовлетворена разъяснениями Mozilla. Некоторые считают, что изменения направлены на то, чтобы упростить сбор данных под предлогом обеспечения базовой функциональности браузера.