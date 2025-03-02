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Gorovic
HP перенесёт 90% производства за пределы Китая уже к октябрю
Торговые войны США и Китая продолжаются: HP заявила о планах перенести основное производство для американского рынка за пределы КНР. Другие производители, включая Dell, также рассматривают способы снижения зависимости от китайских заводов из-за тарифов Трампа.

                                                                 Источник изображения: HP

Американская компания HP объявила о значительном изменении своей производственной стратегии. Теперь к концу текущего финансового года, который завершится в октябре, более 90% продукции, реализуемой в Северной Америке, будет производиться за пределами Китая. Как поясняет Tom's Hardware, этот шаг обусловлен введением новых пошлин США на китайские товары, и поэтому компания заранее подготавливается к возможным ограничениям.  

Генеральный директор HP Энрике Лорес (Enrique Lores) подтвердил эти планы на встрече с инвесторами. «Китай останется важным производственным узлом для остального мира. Однако вынуждены продолжить управлять последствиями повышения тарифов и уже учли их в нашем прогнозе», — заявил он.  

Ранее в этом месяце администрация Дональда Трампа ввела 10-% пошлину на импорт из Китая, а на этой неделе президент предложил увеличить её ещё на 10%. Для производителей ПК это приведет к росту издержек. Однако HP, как и её конкуренты, заранее начала перестраивать цепочку поставок, чтобы снизить зависимость от Китая.  

Перенос производства требует значительных ресурсов и не может быть реализован в краткосрочной перспективе. Поэтому, чтобы минимизировать влияние тарифов, HP в последние месяцы активно накапливала запасы комплектующих. Это, в свою очередь, привело к увеличению товарных резервов, что негативно сказалось на движении денежных средств компании.  

«В рамках нашей стратегии по адаптации к пошлинам мы намеренно увеличили запасы и использовали выгодные ценовые возможности для снижения затрат», — пояснила финансовый директор HP Карен Паркхилл (Karen Parkhill). Она добавила, что такие меры окажутся полезными в долгосрочной перспективе, но временно увеличат цикл оборачиваемости капитала.  

Стоит сказать, что конкурент HP, компания Dell, также диверсифицировала свою цепочку поставок, но пока не анонсировала столь масштабных изменений. «Мы создали глобально диверсифицированную, гибкую и устойчивую цепочку поставок, которая минимизирует влияние торговых ограничений», — заявил директор по операционной деятельности Dell Джеффри Кларк (Jeffrey Clarke), отметив также, что если издержки продолжат расти, компания может быть вынуждена повысить цены для конечных потребителей.

#китай #тарифы трампа
Источник: tomshardware.com
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