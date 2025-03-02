Samsung обновила линейку бюджетных моделей Galaxy 5G, добавив функции искусственного интеллекта, такие как улучшенное редактирование фото и Circle to Search.

Источник изображения: Samsung

Компания Samsung Electronics представила обновлённые модели смартфонов из доступной серии A, которые поддерживают функции искусственного интеллекта. Новая линейка включает смартфон Galaxy A26 по цене $300, а также три 6,7-дюймовых 5G-устройства с улучшениями в сфере обработки изображений и функцией Circle to Search. Флагманские программные решения теперь доступны и в среднем ценовом сегменте, а модель Galaxy A56 за $500 дополнительно получила улучшенную ночную съемку и функцию Best Face, которая помогает оптимизировать групповые фото.

Расширение линейки бюджетных устройств произошло вскоре после выхода iPhone 16e от Apple, который предлагается за $599. Очевидно, что идёт конкурентная борьба и оба технологических гиганта стремятся привлечь новых пользователей в свои экосистемы, особенно в условиях активного развития ИИ-технологий и их интеграции в мобильные устройства.

В отличие от Apple, которая разрабатывает собственный пакет ИИ-инструментов, таких как Apple Intelligence, Samsung использует комбинацию собственных технологий и инструментов Google как разработчика операционной системы Android. Это позволяет компании предлагать пользователям широкий спектр интеллектуальных функций, включая поиск и обработку изображений.

Apple также сотрудничает с внешними компаниями для расширения своих возможностей в сфере искусственного интеллекта. В США в iPhone интегрирован ChatGPT от OpenAI, а в Китае компания опирается на технологии Alibaba Group. Это в целом отражает глобальную тенденцию, когда ведущие IT-корпорации активно инвестируют в искусственный интеллект и стремятся адаптировать свои продукты под различные рынки.

Bloomberg подчёркивает, что Samsung продолжает стратегию демократизации ИИ-функций, делая их доступными не только в премиальных моделях, но и в более бюджетных устройствах, что может усилить конкуренцию в сегменте смартфонов среднего уровня, где Apple явно наращивает своё присутствие.