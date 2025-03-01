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Gorovic
OpenAI собирается интегрировать в ChatGPT генератор видео Sora
Помимо интеграции видеогенератора в ChatGPT, также рассматривается возможность создания отдельного мобильного приложения для Sora и расширения его возможностей для генерации изображений.

                                                             Источник изображения: OpenAI

Компания OpenAI планирует интегрировать видеогенератор Sora в популярное приложение ChatGPT. Об этом заявили представители компании во время онлайн-встречи с пользователями на платформе Discord. В настоящее время инструмент Sora, позволяющий создавать видеоролики длиной до 20 секунд, доступен исключительно через отдельное веб-приложение, которое было запущено ещё в декабре. Однако, как отметил руководитель продукта Sora Рохан Сахаи (Rohan Sahai), компания намерена расширить функциональность инструмента, сделав его более доступным для широкой аудитории.

Изначально Sora был ориентирован на профессиональных создателей контента и видеостудии, но теперь OpenAI хочет привлечь более широкий круг пользователей. Сахаи сообщил, что компания активно работает над интеграцией Sora в ChatGPT, хотя точные сроки реализации этого проекта он пока не назвал. 

Отмечается, что версия Sora в ChatGPT может быть несколько упрощённой по сравнению с веб-приложением, где пользователи могут редактировать видео. Одной из причин запуска Sora как отдельного приложения было желание сохранить простоту ChatGPT, пояснил Сахаи. Однако интеграция Sora в ChatGPT может стать стимулом для пользователей переходить на платные подписки, которые, вероятно, будут предлагать более высокие лимиты на генерацию видео. 

Кроме того, OpenAI продолжает развивать веб-версию Sora, добавляя новые функции для просмотра и взаимодействия с контентом, созданным сообществом. Интересно, что компания также рассматривает возможность создания отдельного мобильного приложения для Sora и в связи с этим, глава проекта отметил, что команда активно ищет разработчиков для реализации этой идеи. 

Помимо видео, OpenAI работает над расширением возможностей Sora для генерации изображений. Сахаи также подтвердил слухи о разработке нового инструмента для создания фотореалистичных изображений на базе Sora. Хотя ChatGPT уже поддерживает генерацию изображений с помощью модели DALL-E 3, новая версия на основе Sora может предложить более высокое качество и реалистичность. Также OpenAI разрабатывает новую версию Sora Turbo, модели, которая в настоящее время используется в веб-приложении Sora. 

#chatgpt #openai #sora
Источник: techcrunch.com
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