Компания Apple планирует отказаться от привычного квадратного блока камер в пользу горизонтального бара, что станет ключевой особенностью iPhone 17 Pro.

Источник изображения: Apple

Судя по всему, новинки получат необычную комбинацию материалов — часть корпуса будет из алюминия, часть из стекла, а сверху разместится стильная панель камер. Ранее Wccftech уже писал о возможных изменениях, но теперь, благодаря новым CAD-рендерам, можно рассмотреть все детали поближе.

CAD-рендеры iPhone 17 и iPhone 17 Pro опубликовал в соцсети X инсайдер Сонни Диксон (Sonny Dickson). Среди них выделяется iPhone 17 Air — ультратонкая модель с одной камерой на задней панели, которая займёт всю верхнюю часть устройства в виде широкой панели. Камера получит 48-мегапиксельный сенсор, как у iPhone 16, однако снимать пространственные видео не сможет — для этого нужна как минимум двойная камера.

Источник изображения: wccftech.com

Базовая модель iPhone 17, судя по рендерам, останется более привычной по дизайну. Здесь будет вертикальная двойная камера, которая поддерживает съёмку пространственных видео. Внешне устройство напоминает текущую версию, что, возможно, порадует тех, кто не готов к слишком смелым экспериментам с дизайном, как в случае с iPhone 17 Pro.

Источник изображения: wccftech.com

А вот iPhone 17 Pro и Pro Max, похоже получат необычный корпус из стекла и алюминия, а также самую большую камерную панель среди всех моделей. Вместо привычного квадратного блока камер Apple решила использовать широкую панель, которая растянется на всю ширину устройства. В неё встроят тройную камеру, сканер LiDAR, светодиодную вспышку и микрофон. Выглядит смело, но пока неясно, насколько это практично.

Источник изображения: wccftech.com

Вопрос лишь в том, что стоит за этим редизайном — новые функции или просто желание удивить внешним видом? Apple традиционно держит карты при себе, но уже известно, что iPhone 17, iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro, скорее всего, представят в сентябре, в привычное для компании время.