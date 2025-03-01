Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Apple готовит обновление дизайна для iPhone 17 и iPhone 17 Pro
Компания Apple планирует отказаться от привычного квадратного блока камер в пользу горизонтального бара, что станет ключевой особенностью iPhone 17 Pro.

                                                                    Источник изображения: Apple

Судя по всему, новинки получат необычную комбинацию материалов — часть корпуса будет из алюминия, часть из стекла, а сверху разместится стильная панель камер. Ранее Wccftech уже писал о возможных изменениях, но теперь, благодаря новым CAD-рендерам, можно рассмотреть все детали поближе.

 CAD-рендеры iPhone 17 и iPhone 17 Pro опубликовал в соцсети X инсайдер Сонни Диксон (Sonny Dickson). Среди них выделяется iPhone 17 Air — ультратонкая модель с одной камерой на задней панели, которая займёт всю верхнюю часть устройства в виде широкой панели. Камера получит 48-мегапиксельный сенсор, как у iPhone 16, однако снимать пространственные видео не сможет — для этого нужна как минимум двойная камера. 

                                                         Источник изображения: wccftech.com

 Базовая модель iPhone 17, судя по рендерам, останется более привычной по дизайну. Здесь будет вертикальная двойная камера, которая поддерживает съёмку пространственных видео. Внешне устройство напоминает текущую версию, что, возможно, порадует тех, кто не готов к слишком смелым экспериментам с дизайном, как в случае с iPhone 17 Pro.

                                                           Источник изображения: wccftech.com

 А вот iPhone 17 Pro и Pro Max, похоже получат необычный корпус из стекла и алюминия, а также самую большую камерную панель среди всех моделей. Вместо привычного квадратного блока камер Apple решила использовать широкую панель, которая растянется на всю ширину устройства. В неё встроят тройную камеру, сканер LiDAR, светодиодную вспышку и микрофон. Выглядит смело, но пока неясно, насколько это практично.

                                                         Источник изображения: wccftech.com

Вопрос лишь в том, что стоит за этим редизайном — новые функции или просто желание удивить внешним видом? Apple традиционно держит карты при себе, но уже известно, что iPhone 17, iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro, скорее всего, представят в сентябре, в привычное для компании время. 

#apple #iphone 17 #iphone 17 pro
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

HyperOS 2 уже можно установить на 33 смартфона Xiaomi, но потребуется разрешение от производителя
6
AliExpress закрыл для россиян доступ к компьютерным комплектующим
18
Android Auto 18.3 официально представлен: исправление ошибок и новые улучшения
+
Rockstar открыла перенос сохранений в GTA V Enhanced
2
Чистый убыток маркетплейса Ozon увеличился до 59,4 миллиарда рублей в 2024 году
9
Япония оказалась на пороге нового уровня демографического кризиса
3
Гуманоидный робот G1 от Unitree осваивает кунг-фу с помощью Sim2Real технологии
+
Страница Grand Theft Auto 5 Enhanced появилась в Steam
+
Digital Chat Station: Honor GT Pro будет оснащен Snapdragon 8 Elite и батареей на 6000 мАч
+
В Японии создали видеоигру-стрелялку, в которой пули размером в одну миллиардную метра
2
Google и Qualcomm обещают выпускать обновления для новых Android-устройств на протяжении восьми лет
+
Ушедшая из России Sony Pictures требует от кинотеатров возмещения долга в 1 млрд. рублей
+
EA рассказывает о дальнейших планах по развитию Command and Conquer
4
В России создали альтернативный пальмовому маслу пищевой продукт
4
На ПК доступна предзагрузка GTA 5 Enhanced, новой версии с улучшениями для следующего поколения.
+
Radeon RX 9070 и RX 9070 XT представлены в Китае по ценам от 620 до 690 долларов
15
Первые обзоры iPhone 16e описали модем C1, производительность A18 с 4-ядерным GPU и многое другое
+
Nvidia выпустила драйвер Game Ready версии 572.60, который должен решить проблему с чёрным экраном
1
Gboard для Android скачали 10 млрд раз в магазине Play Store
+
BMW планирует начать производство электромобилей Neue Klasse в Германии летом 2026
+

Популярные статьи

Группа учёных намерена интегрировать в человека ДНК тихоходок, открыв двери покорителям космоса
21
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
81
Что известно о будущей Xbox next generation - вся информация на сегодняшний день
9
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
55
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
51
Как выбрать робот-пылесос в 2025 году - подробный гайд
6
Проверяем Debian, Manjaro и Fedora на пригодность для использования
5

Сейчас обсуждают

[IRanPast]
11:07
У тебя с головой порядок? Это официальная инфа которая перепроверяется
Radeon RX 9070 и RX 9070 XT представлены в Китае по ценам от 620 до 690 долларов
si-cat
11:06
Ехать по/вдоль трассы, забитой пердящими карами (особенно если они ещё и в пробке :) - офигенно полезно. Оздоровляйся ! 🤣🤣🤣
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
ubnt2020
11:02
Эта поистине самая народная видюха была в начале нулевых, притча во языцах. Стоила 3 копейки и тянула буквально все, главное 128 бит, а 64 битную стараться избегать, разницы в ценах практически небыло...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
si-cat
10:59
Надейся 🤣🤣🤣
Radeon RX 9070 и RX 9070 XT представлены в Китае по ценам от 620 до 690 долларов
si-cat
10:59
Блажен - кто верует и не умеет читать 🤣🤣🤣🤣🤣
Radeon RX 9070 и RX 9070 XT представлены в Китае по ценам от 620 до 690 долларов
Руслан Дмитриев
10:58
13% комиссия на часть товаров. Последняя сидя это оплата контрагентам, хранение бесплатно если вы продаете товар за 180 дней. Так что не вводите в заблуждение людей
Чистый убыток маркетплейса Ozon увеличился до 59,4 миллиарда рублей в 2024 году
si-cat
10:53
Ну так-то Дарвин и сам наглоскунс. "Своих не сдаём!" 🤣
МИД Великобритании Дэвид Лэмми призвал ЕС перейти от заморозки к аресту российских активов
si-cat
10:51
"..Зеленский заявил, что наденет костюм «после того, как война закончится»." А белые тапочки ему оденут скорбящие союзники 🤣🤣🤣
Зеленский пообещал надеть костюм после окончания конфликта
Enforsen Bsv
10:44
У нас с женой стационарный двух уровневый гараж в кооперативе . В течении 20 лет постоянно было две машины ( АПали на более новые ). Сейчас все машины проданы , тоже на работу на великах . Гараж сейча...
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
[IRanPast]
10:43
Ещё раз повторяю для особо тупого: я в советах от малолетнего имбецила не нуждаюсь
RX 9070 XT достиг в FurMark производительности RTX 4080 при температуре чипа 55°C
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем