С ростом доли доходов от ИИ-чипов, Nvidia переключилась на корпоративный сегмент, оставив геймеров без надлежащего внимания. Новая серия видеокарт RTX 50 с техническими неисправностями и ограниченным предложением является тому подтвержденим.

Источник изображения: Nvidia

Nvidia отчиталась о рекордной годовой выручке в $130,5 млрд, что на 114% больше, чем годом ранее. Взрывной рост обеспечил спрос на её ИИ-чипы, но среди геймеров радости по этому поводу немного. Компания лишь вскользь упомянула дефицит видеокарт RTX 50-й серии, но не объяснила причину проблемы и не уточнила, как собирается её решать.

Когда-то основным бизнесом Nvidia были игровые видеокарты, но всё изменилось в 2022 году, когда ChatGPT сделал искусственный интеллект доступным для широкой публики. Технологические гиганты начали скупать серверные ускорители Nvidia для обучения ИИ-моделей, и компания быстро стала самой дорогой в мире по рыночной капитализации.

Сегодня центр обработки данных приносит 88,27% выручки Nvidia — $115,19 млрд против $10,61 млрд три года назад. В то же время игровое подразделение сократилось с $12,46 млрд (46,31% доли доходов) до $11,35 млрд (8,7%). Как видим, прибыль от облачных вычислений и нейросетей настолько велика, что игровая аудитория теперь для Nvidia кажется лишь приятным дополнением.

Возможно именно поэтому Nvidia не смогла подготовиться к ажиотажному спросу на видеокарты RTX 50-й серии. Проблемы есть не только с поставками (по данным одного из ритейлеров, ожидание предзаказов может растянуться на 16 недель), но и с качеством. RTX 5090 страдает от перегрева разъёмов питания, недостающих ROP-блоков, синих экранов и чёрных экранов — к счастью, последние удалось исправить обновлением драйверов.

В отличие от дефицита RTX 30-й и 40-й серий, вызванного пандемией и кризисом поставок, сейчас с производством кремния всё в порядке. Почему тогда Nvidia не может просто выпускать больше чипов, если явно может себе это позволить, а вместо этого геймеры вынуждены стоять в очередях, участвовать в лотереях за право купить видеокарту или переплачивать перекупщикам в два-три раза дороже рекомендованной цены.

Складывается ощущение, что компания перестала считать геймеров приоритетной аудиторией, а запуск RTX 50-й серии стал просто этому подтверждением.