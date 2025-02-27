Американские санкции подтолкнули Китай к активному развитию производства «зрелых» чипов по устоявшимся техпроцессам с нормами выше 20 нм, где местные компании предлагают цены, с которыми сложно конкурировать западным производителям.

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Китайские производители чипов на устаревших техпроцессах (так называемых зрелых узлов) уверенно захватывают мировой рынок, и это уже начинает пугать западные компании. По прогнозам, к концу 2025 года на долю Китая придётся 28% мирового производства таких чипов, а к 2027-му и вовсе 39%. Цены падают, конкуренция растёт, а западные игроки говорят о настоящем «китайском шоке» для отрасли. И кажется, что в этой игре на выживание выстоят не все.

Чипы на техпроцессах старше 20 нм — это основа для потребительской электроники и автомобильной промышленности. Они не такие передовые, как новейшие разработки, но именно эти «рабочие лошадки» приносят компаниям стабильную прибыль, которая потом идёт на исследования и развитие. Однако в 2025 году западным производителям будет всё сложнее конкурировать с китайскими фабриками, которые продают свои чипы по ценам, с которыми просто невозможно соперничать. Причина? Американские санкции, которые отрезали Китай от современных технологий, вынудив его сосредоточиться на устаревших узлах для внутреннего рынка.

Да и цены на продукцию уже говорят сами за себя. «Ещё два года назад 6-дюймовая пластина из карбида кремния от лидера рынка Wolfspeed стоила $1500», — рассказал директор по продажам не названной немецкой компании в интервью Nikkei Asia. Сегодня такую же пластину китайская компания GSCS продаёт всего за $500, а десятки других малоизвестных китайских фабрик предлагают аналогичные цены. «Это кровавый бой на выбывание», — добавил он, отметив, что многие компании, как китайские, так и зарубежные, уже пострадали, а некоторые и вовсе уйдут с рынка.

Последствия уже видны. Wolfspeed, бывший лидер в производстве кремниевых пластин, сократил 20% сотрудников после того, как его акции упали на 96% за три года. Американская Onsemi из Аризоны тоже объявила о сокращении 9% штата. Конечно, не всё можно свалить на Китай, но власти США уже предупреждали, что стремительный рост китайского производства зрелых чипов ударит по местной индустрии. И, похоже, прогнозы начинают сбываться.

Вообще китайские компании растут не просто так — их поддерживает государство. Национальный «Большой фонд» для развития полупроводниковой отрасли привлёк уже 688 млрд юаней ($95 млрд) за три раунда, а местные власти активно инвестируют в региональных чемпионов. Это привело к появлению десятков новых игроков, с которыми западным компаниям приходится конкурировать.

Но есть и обратная сторона: рынок зрелых чипов уже перенасыщен. «Переизбыток уже есть, а экономика Китая ещё не восстановилась полностью», — отмечает аналитик IDC Гален Зенг (Galen Zeng). По его словам, в ближайшие годы китайские компании будут наращивать производство ещё агрессивнее, подстёгиваемые политикой локализации.

Напомним, Китай начал активно развивать производство зрелых чипов ещё в 2023 году, и теперь рынок начинает ощущать последствия. Это новый этап американо-китайской «войны за чипы», и пока неясно, как он скажется на обеих странах и на крупных и мелких производителях.