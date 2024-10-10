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Gorovic
Портативные устройства Asus ROG Ally теперь будут поддерживать VRR в SteamOS
SteamOS получила поддержку настройки дисплея и VRR (48-120 Гц) для Asus ROG Ally и ROG Ally X, что может указывать на скорый релиз операционной системы для этих устройств.

                                                         Источник изображения: Tom's Hardware

В главную ветку микро-композитора Gamescope для SteamOS от Valve был добавлен на GitHub скрипт, настраивающий параметры дисплея для Asus ROG Ally и ROG Ally X. В частности, Gamescope теперь может использовать весь диапазон переменной частоты обновления (VRR) от 48 до 120 Гц, доступный на топовых игровых консолях Asus. 

Это можно расценивать как признак того, что SteamOS скоро будет доступна для большего числа ПК и основываясь на прошлых комментариях Valve, видимо, её адаптация для других портативных консолей может стать главным приоритетом и, возможно, одной из самых важных функций портативных консолей ROG Ally.

Как пишет Tom's Hardware, «любая реализация технологии VRR позволяет синхронизировать частоту обновления дисплея с частотой кадров игры или 3D-приложения в режиме реального времени, гарантируя, что визуальные разрывы будут предотвращены, а изображение будет максимально плавным в пределах заданного диапазона VRR. Диапазон VRR большинства дисплеев обрезается на отметке около 40 Гц, но, учитывая сложность поддержания 120 Гц на портативной консоли, общая гибкость VRR на Asus ROG Ally всё ещё довольно хороша».

Отметим, что это не единственное обновление, связанное со Steam, указывающее на подготовку к запуску SteamOS на ROG Ally. В августе обновление уровня ввода SteamOS добавило поддержку кнопок Asus ROG Ally и ROG Ally X, спустя восемь месяцев после того, как Гейб Ньюэлл (Gabe Newell) сделал своё вышеупомянутое заявление о приоритете портативных консолей в планах по более широкому выпуску SteamOS. Из-за печально известного «Valve Time» нельзя сказать с уверенностью, когда Valve воспользуется всем этим ажиотажем и подготовкой для полноценного релиза. Тем не менее, поскольку некоторые базовые порты SteamOS 3 от сообщества (а именно Bazzite и HoloISO) уже существуют, Valve, похоже, нет смысла торопиться с выпуском своей собственной версии.

Это обновление также подчёркивает, что портативные консоли Steam Deck от Valve, даже Steam Deck OLED, которая в остальном поддерживает HDR до 1000 нит, не поддерживают VRR. Поскольку поддержка VRR присутствует в композиторе Gamescope SteamOS как для внешних дисплеев, так и для конкурирующих внутренних дисплеев, можно надеяться, что это вдохновит Valve включить VRR в Steam Deck 2, когда бы он ни появился.

#asus rog ally #steamos #vrr
Источник: tomshardware.com
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