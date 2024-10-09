Серия Leadex III ATX 3.1 от Super Flower предлагает полностью модульные блоки питания с запатентованными разъёмами, обеспечивающими надёжную и безопасную работу.

Источник изображений: Super Flower

Компания Super Flower Computer анонсировала выпуск новой серии блоков питания Leadex III ATX 3.1. Серия соответствует последним спецификациям ATX 3.1 и получила сертификацию 80PLUS GOLD, подтверждающую высокую энергоэффективность. В Leadex III ATX 3.1 для обеспечения широкого спектра вычислительных потребностей представлены пять моделей с мощностью 650Вт, 750Вт, 850Вт, 1000Вт и 1300Вт.

Leadex III ATX 3.1 представляет собой полностью модульные блоки питания, разработанные для повышения надежности и безопасности. Каждое устройство оснащено 12V-2×6 разъёмом, совместимым со стандартами 12VHPWR и обеспечивает надёжную подачу питания для высокопроизводительных компонентов. Кроме того, серия включает запатентованную систему разъёмов 20+4 для предотвращения проблем, связанных с подачей электроэнергии. Блоки питания включают высококачественные японские конденсаторы для минимизации колебаний напряжения, что помогает продлить срок службы подключенного оборудования.

Эффективность охлаждения и управление шумом также являются важными аспектами серии Leadex III ATX 3.1. Блоки питания используют запатентованный 140-мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике (FDB) с уникальной конструкцией лопастей, которая оптимизирует воздушный поток и эффективность охлаждения. Этот продвинутый механизм поддерживает полупассивный режим работы благодаря функции «ECO fan control», которая позволяет вентилятору оставаться неактивным при низкой нагрузке, тем самым снижая уровень шума.

Цены на модели начинаются от $120.



