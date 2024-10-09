V710 оптимизирована для обработки рабочих нагрузок машинного обучения малого и среднего размера, а также поддерживает обучение небольших моделей.

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Компания AMD представила новую видеокарту Radeon PRO V710. Новинка, входящая в серию Radeon PRO V, предназначенную для визуальных и облачных GPU-приложений, использует передовую архитектуру AMD RDNA 3 для обеспечения высокой производительности в профессиональных задачах.

«Radeon PRO V710 имеет конфигурацию ядра, идентичную потребительской Radeon RX 7700 XT, используя 54 вычислительных блока (CU) с общим количеством 3456 потоковых процессоров (SP). Однако, так как V710 работает на пониженной тактовой частоте 2 ГГц, происходит её оптимизация для в серверных условиях», - говорится в пресс-релизе компании.

Видеокарта оснащена 28 ГБ 224-битной видеопамяти GDDR6 ECC, работающей на скорости 16 Гбит/с, что обеспечивает целостность данных и поддержку ресурсоемких задач. Кроме того, V710 включает 54 МБ кэш-памяти Infinity Cache, увеличивая пропускную способность памяти и уменьшая задержки.

С точки зрения энергопотребления и теплового ресурса Radeon PRO V710 разработана с одним 8-контактным разъёмом питания и имеет пиковое энергопотребление (TBP) 158 Вт. Её однослотовая пассивная система охлаждения обеспечивает эффективное рассеивание тепла без необходимости использования дополнительных инструментов.

V710 оптимизирована для обработки рабочих нагрузок машинного обучения малого и среднего размера и поддерживает обучение небольших моделей, чему способствует программная платформа AMD ROCm. «Кроме того, Radeon PRO V710 в настоящее время доступна для предварительного просмотра на облачной платформе Microsoft Azure, интегрированной в экземпляры серии NV v710 v5. Эти экземпляры работают на процессоре AMD EPYC 9374F с 32 ядрами и 64 потоками, основанном на архитектуре Zen 4, обеспечивая синергетическое сочетание производительности CPU и GPU для сложных вычислительных задач», — отмечают в AMD.