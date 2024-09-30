Обновления для Asus и ASRock уже доступны, но некоторые старые модели все еще используют предыдущие версии микрокода, что объясняется задержками в развертывании.

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Партнеры Intel по производству материнских плат начали развертывание обновлений микрокода для устранения проблемы, известной как Vmin Shift Instability, сообщает Tom's Hardware. Всего через несколько дней после объявления Intel, компании Asus, ASRock и MSI выпустили версии 0x12B, предназначенные для решения этой проблемы.

Intel ранее в этом месяце опубликовала информацию о Vmin Shift Instability, указав на источник причины и обстоятельства, при которых она возникает. Обновления микрокода 0x12B помогут устранить все ситуации, приводящие к нестабильности, вызывающие дефекты и сбои в работе процессоров 13-го и 14-го поколений Core 'Raptor Lake'. Сейчас, по всей видимости, начинается этап решения этих проблем.

Материнские платы, работающие с новейшими процессорами Intel, получали повышенные уровни напряжения, превышающие безопасные лимиты. Некоторые материнские платы Asus Z790 уже обновлены до микрокода 0x12B, что поможет снизить напряжение в режиме простоя и при небольшой нагрузке. Однако эти обновления пока находятся в статусе бета-тестирования.

Что касается других материнских плат Asus с чипсетами LGA1700, такими как B760 или Z690, то они все еще используют предыдущую версию микрокода 0x129, выпущенную в августе 2024 года. Как и Asus, ASRock также первым делом выпустил обновления микрокода 0x12B для своих Z790 плат, включая серии Taichi, Riptide и Steel Legend.

Обновления от MSI также доступны, но не для всех моделей Z790, и некоторые из них также имеют статус бета-тестирования. На данный момент обновления для материнских плат Gigabyte и Biostar по микрокоду 0x12B не представлены. Intel предупреждает, что процесс развертывания обновлений может занять несколько недель, но надежды на окончательное решение ситуации Vmin Shift Instability теперь, по мнению экспертов вполне реальны.