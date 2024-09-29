Recall, функция поиска по истории активности в Windows 11, получит значительные обновления безопасности перед запуском в октябре.

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Microsoft опубликовала подробный отчет о переработке функции Recall для Windows 11, призванной упростить поиск по истории активности пользователя на ПК. Обновленная версия делает упор на безопасность и конфиденциальность.

Идея функции Recall, работающей в фоновом режиме и делающей скриншоты экрана каждые несколько секунд, вызвала волну критики со стороны пользователей, обеспокоенных вопросами конфиденциальности. В ответ на это, Microsoft внесла ряд изменений в архитектуру безопасности Recall. Теперь функция будет доступна только по желанию пользователя и потребует включения во время настройки системы. Все данные Recall будут зашифрованы и привязаны к учетной записи Windows Hello, обеспечив, таким образом, защиту от несанкционированного доступа.

Для работы Recall потребуется ПК с поддержкой Copilot+ под управлением Windows 11, соответствующий требованиям Microsoft к производительности и функциям искусственного интеллекта, а также стандарту Secured-core. Для настройки должны быть активированы BitLocker, шифрование устройства, TPM 2.0, защита целостности кода на основе виртуализации, измеряемая загрузка, запуск службы System Guard и защита Kernel DMA. Важно отметить, что Recall будет доступен только по выбору пользователя и по умолчанию будет отключен. При начальной настройке Windows будет показан экран с предложением включить Recall, с четко обозначенными кнопками «Да, сохранить» и «Нет, не сохранять».

Microsoft также подтверждает, что Recall можно будет полностью удалить с ПК в любое время. Функция будет доступна в меню «Дополнительные компоненты» Windows, и ее удаление должно сохраняться при обновлении системы. Все «снимки» и связанная с ними информация будут храниться в зашифрованной базе данных.

Отметим, что по умолчанию Recall не будет делать «снимки» при просмотре веб-страниц в режиме инкогнито в поддерживаемых браузерах (Edge, Chrome, Firefox и Opera). Пользователи смогут настраивать фильтры, чтобы отключить создание «снимков» для определенных веб-сайтов или приложений. По умолчанию будут включены фильтры конфиденциального содержимого с использованием инструментов Microsoft Purview, что означает, что Recall не сможет фиксировать пароли, номера национальных удостоверений личности и данные кредитных карт. Также можно будет настраивать продолжительность хранения «снимков», объем дискового пространства, используемого для хранения, и удалять «снимки» за определенный период. Системный значок Recall позволит приостанавливать создание «снимков» в любое время.

После почти полугода комплексной переработки системы безопасности Microsoft планирует выпустить превью-версию Recall для участников программы Windows Insider в октябре. После завершения тестирования компания примет решение о финальном релизе функции для всех пользователей Windows 11.