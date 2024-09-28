AlphaChip поможет создавать процессоры быстрее и эффективнее человека.

Источник изображения: Google

На днях Google представила систему искусственного интеллекта AlphaChip, способную разрабатывать топологию чипов, сообщает издание Tom's Hardware. AlphaChip обещает значительно ускорить и оптимизировать процесс проектирования, сократив время разработки с месяцев до считанных часов.

Разработка топологии чипа традиционно является самым долгим и трудоемким этапом, занимающим до двух лет для сложных процессоров. Хотя уже существуют инструменты для автоматизации этого процесса, они остаются дорогостоящими и малодоступными. Компания Google решила сделать ИИ-проектирование чипов более демократичным с помощью AlphaChip.

Технология использует обучение с «подкреплением», когда система рассматривает проектирование как игру, размещая компоненты на схеме и обучаясь на своих ошибках. Со временем, благодаря использованию нейронной сети, AlphaChip сможет оптимизировать топологию чипа, повышая его производительность и энергоэффективность.

С 2020 года Google использует AlphaChip для проектирования собственных тензорных процессоров (TPU), лежащих в основе многих сервисов компании, включая Gemini и Imagen. AlphaChip также используется MediaTek для разработки процессоров Dimensity 5G, устанавливаемых в смартфоны.

Несмотря на то, что AlphaChip уже используется для создания реальных продуктов, он пока задействован лишь для проектирования отдельных блоков чипов. Основную часть работы по-прежнему выполняют инженеры. Однако компания уверена, что успех AlphaChip вдохновит на новые исследования в области ИИ-проектирования и позволит создавать еще более совершенные процессоры в будущем.