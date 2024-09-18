Игра уже получила более 630,000 положительных отзывов и продолжает набирать популярность. Ожидаемое DLC, которое возможно будет бесплатным, должно выйти в начале 2025 года.

Источник изображения: Game Science

Black Myth: Wukong, игра, вдохновленная классическим китайским романом «Путешествие на Запад», продолжает свое триумфальное шествие по миру. Несмотря на некоторые споры в социальных сетях на старте игры, она быстро завоевала любовь геймеров, и, по сообщению издания HothardWare, её продажи уже превысили 20 миллионов копий. Особенной популярностью Black Myth: Wukong пользуется в Китае, именно там студия-разработчик Game Science проделала колоссальную работу над проектом.

Одной из самых сильных сторон Black Myth: Wukong является глубокая и проработанная боевая система. Игрокам доступно множество способов прокачки персонажа и комбинаций навыков, что позволяет гибко адаптироваться к стилю игры и находить подход даже к самым сложным противникам. Помимо этого, игра захватывает своей атмосферой и красотой визуального стиля.

На платформе Steam уже получено более 630 000 отзывов, подавляющее большинство из которых положительные. Успех Black Myth: Wukong не ограничивается Китаем - игра получила признание геймеров по всему миру, а на волне популярности разработчики уже анонсировали выход DLC, который, по словам инсайдера Daniel Camilo, ожидается в начале 2025 года, приблизительно в период празднования китайского Нового года. Также появились слухи, что дополнение может быть бесплатным для всех обладателей игры.

Немаловажно, что Black Myth: Wukong отличается высоким уровнем графики, что, в свою очередь, предъявляет серьезные требования к «железу» ПК. Даже флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 может испытывать затруднения в некоторых моментах. Для тех, кто хочет оценить производительность своего устройства, разработчики выпустили бесплатный бенчмарк.

В отличие от многих современных игр, которые часто страдают от багов и недоработок на этапе релиза, Black Myth: Wukong представляет собой пример отполированного и увлекательного проекта. Разработчикам удалось избежать многих проблем, которые отталкивают игроков, таких как агрессивная монетизация или гриндинг. Игра предлагает захватывающий геймплей с продуманным сюжетом и интересным миром, который хочется исследовать.