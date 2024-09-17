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Gorovic
В ЕС стартовал альтернативный магазин приложений для iOS Setapp Mobile
На фоне вступления в силу Закона о цифровых рынках в ЕС, украинский разработчик MacPaw открыл альтернативу App Store — новый магазин приложений Setapp Mobile.

                                                    Источник изображения: macrumors.com

Как сообщает издание MacRumors, компания-разработчик MacPaw объявила о запуске открытого бета-тестирования Setapp Mobile — альтернативного магазина приложений для устройств iOS в Европейском Союзе. Запуск сервиса стал возможным благодаря вступлению в силу Закона о цифровых рынках (DMA), который обязывает Apple поддерживать сторонние магазины приложений на iOS в ЕС.

Приложение Setapp Mobile, несколько месяцев находившееся в стадии закрытого бета-тестирования, теперь доступно всем пользователям из ЕС, использующим iOS 17.4 или более позднюю версию. Платформа предлагает тщательно подобранную коллекцию из более чем 50 приложений различных категорий, включая приложения для финансов и творчества.

В отличие от традиционных магазинов приложений, Setapp Mobile работает по модели подписки. Пользователи получают доступ ко всем доступным приложениям за ежемесячную плату в размере €9.49. Для новых подписчиков предусмотрен семидневный бесплатный пробный период. Цена подписки включает в себя доступ к уже существующему сервису Setapp для Mac, который получил популярность благодаря своему подходу «всё включено» к доступу к приложениям.

В каталог Setapp Mobile входят как собственные разработки MacPaw, так и приложения сторонних разработчиков. Среди наиболее заметных приложений, доступных на момент запуска, CleanMyPhone, ClearVPN, видеоредактор Riveo и MonAI. При этом стоит отметить, что некоторые из этих приложений можно бесплатно загрузить в App Store. «Мы считаем, что существует спрос на альтернативный магазин приложений, поэтому решили запустить его и скорректировать нашу бизнес-модель на основе отзывов пользователей», — отметил Ярослав Степаненко, директор по маркетингу MacPaw, в интервью изданию TechCrunch. Отмечается, что MacPaw — не единственная компания, пробующая свои силы на европейском рынке альтернативных магазинов приложений.

#iphone #ios #app store #macpaw
Источник: macrumors.com
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