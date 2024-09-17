Новая операционная система предлагает расширенные опции лимита заряда, позволяя продлить срок службы батареи.

Источник изображения: macrumors.com

Компания Apple анонсировала расширенные параметры ограничения зарядки для моделей iPhone 15 и iPhone 16 в обновленной версии операционной системы iOS 18, сообщает Macrumors. Теперь пользователи могут выбрать не только традиционное ограничение в 80%, но и новые опции на уровне 85%, 90% и 95%. Эта функция предоставит больше возможностей для управления состоянием аккумулятора в смартфоне.

Система, реализованная Apple, направлена на продление срока службы батареи, уменьшая время, которое iPhone проводит в полностью заряженном состоянии. Компания отмечает, что данное нововведение будет особенно полезно для тех, кто часто оставляет устройства подключенными к зарядным устройствам на длительное время. Это особенно актуально для пользователей, которые работают в офисах или дома, где доступ к зарядным устройствам неограничен.

Чтобы воспользоваться новыми параметрами и потенциально продлить срок службы аккумулятора ‌iPhone‌, достаточно выполнить несколько простых шагов. Открыть приложение «Настройки», перейти в раздел «Батарея», выбрать «Зарядка» и установить желаемый лимит зарядки из доступных вариантов: 80%, 85%, 90% или 95%. Размышляя о выборе лимита, стоит учитывать ежедневные привычки использования устройства. Если пользователь часто имеет доступ к зарядным устройствам в течение дня, параметры 80% или 85% могут быть вполне достаточными.

Дополнительно, iOS 18 предоставляет возможность получения рекомендаций по установке оптимального лимита зарядки на основе привычек использования. Владельцы ‌iPhone 15‌ или ‌iPhone 16 могут получить уведомление, которое предложит наиболее подходящий лимит зарядки для устройства. Рекомендации также будут доступны в меню «Настройки» в разделе «Батарея» — «Зарядка». Стоит отметить, что эта функция в iOS 18 доступна исключительно для моделей ‌iPhone 15‌ и ‌iPhone 16‌, и пользователи более старых моделей, таких как ‌iPhone 14 Pro‌, не смогут воспользоваться этими опциями.