Оставив 8 ГБ ОЗУ для всех моделей, Apple снизила стимул для пользователей обновляться до более дорогих Pro версий, что в итоге может негативно сказаться на продажах.

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В этом году Apple оснастила все модели iPhone 16 одинаковым объемом оперативной памяти — 8 Гбайт. Это довольно редкий случай, когда компания не стала делать различий в характеристиках памяти между базовыми и Pro-версиями. Увеличение объема RAM в iPhone 16 и iPhone 16 Plus до 8 Гбайт означает, что теперь все устройства новой линейки способны без проблем запускать функции генеративного искусственного интеллекта Apple Intelligence, оставляя запас производительности на будущее.

Однако многие эксперты сходятся во мнении, что Apple упустила возможность сделать Pro-модели более привлекательными для покупателей. Установка 12 Гбайт оперативной памяти в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max стала бы логичным шагом, учитывая, что прошлогодние iPhone 15 и iPhone 15 Plus с 6 Гбайт RAM оказались несовместимы с новыми функциями Apple Intelligence. Такое решение вызвало волну негодования среди владельцев прошлогодних моделей, которые фактически лишились доступа к важному функционалу.

Для работы Apple Intelligence требуется мощный нейронный процессор и достаточный объём оперативной памяти, поэтому решение оснастить все iPhone 16 8 Гбайт RAM вполне объяснимо. Однако Apple дала пользователям меньше поводов для обновления до iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Это может негативно сказаться на средней цене продажи (ASP) — ключевом показателе выручки от iPhone. Более того, единственным отличием чипсетов A18 и A18 Pro в этом году стало одно ядро графического процессора, что делает Pro-версии ещё менее привлекательными для покупателей.

Судя по всему, Apple не стала внедрять значимых эксклюзивных функций в аппаратную часть новых iPhone 16. Однако, по слухам, компания вернётся к прежней стратегии с выпуском iPhone 17. Ожидается, что iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат 12 Гбайт RAM, в то время как базовые iPhone 17 и iPhone 17 Plus останутся с 8 Гбайт.

Помимо запуска Apple Intelligence, 8 Гбайт RAM достаточно для комфортной работы с ресурсоёмкими приложениями и играми класса AAA на всех iPhone 16. Для сравнения, в прошлом году только iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max могли похвастаться такой производительностью. Кроме того, увеличение объёма оперативной памяти положительно скажется на многозадачности, позволяя держать больше приложений в фоновом режиме.