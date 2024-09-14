Новые процессоры Xeon 6 R1S от Intel могут иметь до 80 высокопроизводительных ядер и предназначены для специализированных приложений, таких как системы хранения и обработки данных.

Источник изображения: Tom's Hardware

Компания Intel анонсировала новый процессор Xeon 6 R1S, который может стать серьёзным конкурентом для серии микропроцессоров AMD EPYC. Одним из ключевых преимуществ процессоров AMD было наличие 128 PCIe линий, позволяющее подключать множество ускорителей и высокопроизводительных накопителей. Однако Intel возможно изменит это доминирование с новым Xeon 6 R1S, который предлагает 136 линий PCIe, но правда, как пишет Tom's Hardware, исключительно для односокетных систем.

Xeon 6 R1S является частью серии Xeon 6700 Granite Rapids и предлагает высокопроизводительные ядра, ориентированные на пользователей, которым требуется значительная пропускная способность PCIe, но при этом не критично высокое количество ядер, как в Xeon 6900. Процессор, поддерживая до 136 линий PCIe Gen5, может стать идеальным для высокопроизводительных систем хранения данных, а кроме того, может использоваться со множеством ускорителей и специализированных плат. Для больших возможностей подключения предусмотрена поддержка до 64 линий CXL 2.0 в целях применения в ускорителях и расширителях памяти. Процессор также поддерживает восьмиканальную память DDR5 с частотой DDR5-6400 и выше, однако общая ёмкость памяти пока не разглашается.

Ожидается, что Xeon 6 R1S будет иметь до 86 высокопроизводительных ядер, хотя аналитики из ServeTheHome предполагают, что фактическое число может составить около 80. Поскольку этот процессор предназначен для односокетных систем и использует упаковку LGA 4710, не следует ожидать его использования на серверах для искусственного интеллекта или высокопроизводительных вычислений, которые обычно требуют двух процессоров. Тем не менее, Xeon 6 R1S вполне может стать конкурентоспособным решением для систем связи, хранения данных, периферийных устройств и различных специализированных машин, предлагая 136 линий PCIe даже с меньшим количеством ядер.

С учетом позиционирования Xeon R1S, ожидается, что он будет соперничать с процессорами AMD EPYC 8004. По информации, Intel готова превзойти конкурента в этом сегменте, так как процессоры EPYC 8004 предлагают 64 ядра и 96 линий PCIe Gen5. Хотя Intel уже предоставила обширную информацию о Xeon 6 R1S, компания пока не раскрыла, какие именно ускорительные движки для шифрования, сжатия и передачи данных могут быть включены в эти процессоры. Если такие функции будут активированы, Xeon R1S может стать универсальной системой для различных приложений, значительно увеличивая свою привлекательность для широкого круга пользователей и потенциальных клиентов.