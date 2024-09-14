Несмотря на преимущества Intel в CPU-производительности, AMD Z1 Extreme лучше справляется с современными играми благодаря высококачественной графике RDNA 3.

Источник изображения: AMD

Недавнее сравнение двух мощных чипов AMD Z1 Extreme и Intel Core Ultra 7 258V, проведенные с использованием бенчмарка Ashes of the Singularity, показало, что при равных условиях Ryzen Z1 Extreme быстрее на 11.3%, представляя, таким образом, значительное преимущество для игровых консолей.

Однако процессор был протестирован в паре с 32 ГБ оперативной памяти, в то время как AMD Ryzen Z1 Extreme имел всего 12 ГБ, что является важным обстоятельством и может значительно влиять на результаты, делая сравнение между этими двумя процессорами менее однозначным.

Intel Core Ultra 7 258V является частью последнего поколения мобильных процессоров компании, основанных на платформе Lunar Lake. В то же время AMD предлагает Ryzen Z1 Extreme, разработанный для портативных игровых консолей и обладающий интегрированной графикой RDNA 3 с высокой производительностью. Это различие в целевой аудитории и архитектуре также может оказывать влияние на результаты тестов.

Как пишет Tom's Hardware, ссылаясь на слова эекспертов, восемь ядер и восемь потоков Intel Core Ultra 7 258V показывают производительность в 1,5–2 раза выше по сравнению с восьмиядерным и шестнадцатипоточным Ryzen Z1 Extreme. При этом в среднем производительность процессора Intel превышает показатели AMD на 37%. В тестах Normal Batch наблюдается почти 65% рост частоты кадров в CPU, что говорит и преимуществе мобильных чипов Intel последнего поколения перед процессорами AMD, ориентированными на портативные игры.

Тем не менее, графическая производительность Ryzen Z1 Extreme не уступает Intel Core Ultra 7 258V, достигая приблизительно тех же результатов по средней частоте кадров (FPS), несмотря на недостаток в производительности GPU. Это лишний раз говорит о том, что для игр важна как вычислительная мощность, так и качество графики, которое AMD обеспечивает с помощью своей архитектуры RDNA 3.

В соответствии с результатами тестов было обнаружено, что версия Z1 Extreme с 12 ГБ ОЗУ не отражает полную картину. Однако, если рассмотреть тесты Ryzen Z1 Extreme с 16 ГБ оперативной памяти, то результаты показывают, что AMD явно обходит Intel Core Ultra 7 258V в производительности CPU и по средней частоте кадров. Ryzen Z1 Extreme демонстрирует на 11,3% лучшую производительность, обеспечивая на 7,5 кадров в секунду больше, чем у Intel. При этом, если учесть производительность графики RDNA 3, разница в FPS составляет впечатляющие 92,7%.

Эти результаты также примечательны тем, что учитывая, что Intel Core Ultra 7 258V, вероятно, работает на ноутбуке, в то время как AMD Ryzen Z1 Extreme доступен исключительно на портативных игровых консолях. Intel сталкивается с повышенной нагрузкой из-за более высокого разрешения (2880x1800 против 1920x1080), но наличие двойного объёма оперативной памяти должно компенсировать это.

Для окончательных выводов о том, какой из чипов лучше, необходимо больше данных, так как такие факторы как профиль мощности, производительность охлаждения и уровень заряда батареи, могут существенно повлиять на реальные показатели производительности, особенно в мобильных и портативных устройствах.