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Gorovic
Intel может лишиться инвестирования по программе CHIPS Act из-за преследующих её неудач
Белый дом требует от Intel гарантий перед выделением миллиардов долларов по CHIPS Act.

                                                     Источник изображения: convertcrypto.ru

Компания Intel сообщила о задержке в получении средств по программе CHIPS, которые были обещаны Белым домом в марте 2024 года. Как сообщает Tom's Hardware со ссылкой на источники, компания должна выполнить определенные условия, согласованные во время первоначальных переговоров, прежде чем федеральное правительство откроет свою казну. Кроме того, Intel предстоит пройти строгую проверку, чтобы гарантировать, что миллиарды долларов налогоплательщиков, инвестированные в компанию, не будут потрачены впустую.

Компания Intel, один из крупнейших производителей полупроводников в США, столкнулась с задержкой в получении средств, предусмотренных законом CHIPS, которые были обещаны Белым домом в марте 2024 года. По информации Bloomberg, компания должна выполнить определенные условия, согласованные во время первоначальных переговоров, прежде чем федеральное правительство откроет свою казну. Кроме того, Intel предстоит пройти строгую проверку, чтобы гарантировать, что миллиарды долларов налогоплательщиков, инвестированные в компанию, не будут потрачены впустую.

Intel является одним из крупнейших получателей поддержки в рамках инициативы президента Байдена по восстановлению американской полупроводниковой отрасли. Для компании предусмотрено $8,5 миллиарда, а также еще $11 миллиардов в виде кредитов с низкими процентными ставками. Кроме того, Intel получила налоговый кредит в размере 25% на сумму до $100 миллиардов. Однако эти огромные суммы выделяются с определенными условиями, которые компания может и не выполнить в текущем финансовом положении, на которое правительство обратило свое внимание.

Из-за неудач в сегментах процессоров для дата-центров и услуг по производству полупроводников, компания отчиталась о колоссальном убытке в размере $1,6 миллиарда во втором квартале 2024 года. В дополнение к этому Intel объявила о сокращении 15% своего персонала, что вызывает вопросы, особенно учитывая, что закон CHIPS был разработан не в последнюю очередь для создания новых рабочих мест в американской полупроводниковой отрасли.

Проблемы Intel усугубляются тем, что некоторые акционеры подали на компанию в суд после резкого падения цен на акции, что привело к потере более $32 миллиардов в капитализации всего за одну ночь. В иске утверждается, что компания скрывала свои проблемы от общественности, что способствовало искусственному завышению цен на акции с 25 января по 1 августа и негативно сказалось на репутации Intel и её положении на фондовом рынке.

В настоящее время американский технологический гигант активно борется за свое выживание, рассматривая возможность сокращения неприбыльных активов, таких как приостановка или отмена строительства завода в Магдебурге (Германия) и продажа доли в Altera. При этом правительство США запустит инвестирование только после того, как Intel продемонстрирует свою способность выполнять обязательства. Учитывая текущие трудности компании, правительство может пересмотреть свою стратегию и распределить инвестиции между другими игроками на рынке полупроводников, чтобы снизить риски и обеспечить стабильность в этой критически для США важной отрасли.

#intel #сша #полупроводники #полупроводники. сша #chips act
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