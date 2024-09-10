iPhone 16 Pro предлагает максимальную скорость и энергоэффективность, а также поддержку ProRes видео и высокоскоростную передачу данных.

Источник изображения: Apple

Apple только что представила iPhone 16, оснащенный новым процессором A18. Это первый смартфон компании, работающий на базе функций Apple Intelligence, разработанных специально для этой модели. Процессор A18, созданный по 3-нм технологии второго поколения от TSMC, получил два высокопроизводительных и четыре энергоэффективных ядра, а также 16-ядерный нейронный процессор. По заявлению Apple, он в два раза превосходит по скорости предыдущие модели в задачах машинного обучения. Пропускная способность памяти увеличена на 17%.

Источник изображения: Apple

В Apple сравнивают A18 с процессором A16 Bionic, который устанавливался в предыдущие модели iPhone (не Pro версии). Новый чип на 30% производительнее своего предшественника. 5-ядерный графический процессор в A18 на 40% быстрее, чем GPU в A16 Bionic (использовался в iPhone 15). При этом десктопный по своим характеристикам графический процессор потребляет на 35% меньше энергии.

Источник изображения: Apple

Компания также заявила о 30% приросте производительности в играх по сравнению с предыдущими версиями. Для лучшего охлаждения были оптимизированы материнские платы и структура теплоотвода. В качестве примера была продемонстрирована игра Honor of Kings: World с ультра настройками графики, доступными на iPhone 16. Некоторые ресурсоемкие игры, для запуска которых требовался iPhone 15 Pro с A17 Pro, теперь будут работать и на обычном iPhone с A18.

Помимо Apple Intelligence, важным нововведением iPhone 16 стала кнопка Camera Capture. Она позволяет управлять зумом, переключать объективы и использовать другие функции камеры с помощью тактильного отклика. С помощью функций Intelligence кнопка также может распознавать объекты и места, добавлять афиши концертов в календарь и отправлять фотографии в ChatGPT.

Стоимость iPhone 16 стартует от 799 долларов, а увеличенная версия iPhone 16 Plus будет стоить от 899 долларов. Модели iPhone 16 Pro и Pro Max, как и базовая версия iPhone 16, получили новый процессор A18 Pro, созданный по 3-нанометровой технологии второго поколения TSMC. Система оснащена 16-ядерным нейронным процессором, способным выполнять 35 триллионов операций в секунду, и имеет увеличенную на 17% пропускную способность памяти.

В то время как A18 и A18 Pro имеют по два высокопроизводительных ядра, A18 Pro оснащен шестью энергоэффективными ядрами (в отличие от четырех в A18). Apple утверждает, что этот чип на 15% быстрее, чем A17 Pro, и может обеспечить ту же производительность при уменьшенном на 20% энергопотреблении. Также заявлена поддержка программируемых ускорителей машинного обучения нового поколения, более высокая скорость USB3 и запись видео в формате ProRes с разрешением 4K и частотой 120 кадров в секунду. Стоимость iPhone 16 Pro (128 ГБ) стартует от 999 долларов, а Pro Max (256 ГБ) — от 1199 долларов. Предзаказ на новинки откроется в пятницу, а в продажу смартфоны поступят 20 сентября.