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Gorovic
Mobileye закроет подразделение по разработке лидаров, сократив 100 сотрудников
На фоне нестабильного спроса и необходимости оптимизации расходов Mobileye сворачивает разработку лидаров следующего поколения. Компания сократит 100 рабочих мест и сэкономит около $60 млн в 2024 году.

                                                                Источник изображения: Mobileye

Израильская компания Mobileye объявила о прекращении разработки технологии частотной модуляции для лидаров, которая помогает в обнаружении объектов и определении расстояния. Это решение принято в рамках оптимизации операций компании на фоне неопределенности на рынке. Представители компании уверяют, что закрытие внутреннего подразделения по разработке FMCW-лидаров не повлияет на существующие программы и продукты для клиентов.

Закрытие исследовательского подразделения, занимающегося лидарными технологиями, планируется до конца 2024 года. Это решение затронет около 100 сотрудников, хотя в целом Mobileye на конец декабря 2023 года насчитывала 3,700 работников по всему миру. Ожидается, что операционные расходы на это подразделение в 2024 году составят около $60 миллионов. 

Генеральный директор компании отметил: «Это решение было принято на основе различных факторов, включая значительные достижения в области компьютерного зрения на базе EyeQ6 и большую ясность в отношении производительности нашей внутренней радиолокационной системы». Также на решение повлияло снижение цен на сторонние решения по времени пролета, что сделало внутреннюю разработку менее целесообразной.

Несмотря на закрытие подразделения, представители Mobileye уверяют, что это не окажет значительного влияния на финансовые результаты компании в 2024 году. В прошлом месяце компания уже пересмотрела свои прогнозы по выручке и прибыли из-за нестабильного спроса на свои чипы для помощи водителям в Китае. Напомним, что в марте Mobileye также объявила о закрытии подразделения, занимающегося поставками технологий послепродажного обслуживания, что затронуло около 130 сотрудников. В то же время компания продолжает развивать свои собственные радиолокационные технологии, которые планируется запустить в производство в следующем году.

Напомним, лидар — это технология измерения посредством светового излучения и замера времени возвращения отражённого света на прибор определения расстояния. Фактически это дальномер с оптическим диапазоном.

#mobileye #лидары
Источник: reuters.com
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