Пекин раскритиковал новые правила экспорта оборудования ASML, считая их частью американской стратегии по ограничению доступа Китая к передовым технологиям.

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Китай выразил свое недовольство решением Нидерландов усилить контроль над экспортом передового оборудования для производства микрочипов, производимого компанией ASML. Несмотря на то, что ASML ранее заявляла, что не ожидает существенных изменений в своей деятельности после введения новых правил, Китай воспринял этот шаг как часть стратегии США по ограничению его технологического развития, сообщает издание Tom's Hardware.

«В последние годы, чтобы сохранить свою глобальную гегемонию, Соединенные Штаты продолжают... принуждать некоторые страны ужесточать меры экспортного контроля в отношении полупроводников и (связанного с ними) оборудования», - говорится в заявлении правительства Китая, опубликованном агентством Reuters. «Китай решительно против этого».

Ужесточение экспортного контроля со стороны Нидерландов рассматривается как часть более широкой политики США, направленной на согласование правил экспорта союзных стран с собственными ограничениями Вашингтона. Цель этой политики - ограничить доступ Китая к передовым инструментам для производства микрочипов.

Новые правила экспорта, введенные в пятницу, требуют получения лицензии на экспорт литографических систем ASML Twinscan NXT:1970i и 1980i, использующих глубокий ультрафиолет (DUV). Несмотря на то, что эти системы не являются самыми современными в линейке DUV, они способны создавать микросхемы с разрешением 38 нм и могут быть использованы для производства чипов по 7-нм техпроцессу и даже ещё более тонких с помощью многократного экспонирования. ASML ранее признавала, что эти системы могут позволить китайской компании SMIC производить чипы по 7-нм, 5-нм и даже 3-нм технологии, хотя этот процесс менее эффективен и приводит к снижению выхода годных изделий.

В ответ на решение правительства Нидерландов Министерство торговли Китая призвало Амстердам не злоупотреблять экспортным контролем, предупредив, что это может поставить под угрозу сотрудничество между нидерландскими и китайскими компаниями в сфере полупроводников. Китай подчеркнул, что подобные ограничения наносят ущерб взаимным интересам. Министр торговли Нидерландов Рейнетте Клевер (Reinette Klever) защитила решение правительства, сославшись на соображения национальной безопасности. Она подчеркнула, что этот шаг был сделан для защиты Нидерландов, повторив аргументацию США в пользу ужесточения глобального контроля над экспортом полупроводников в Китай.