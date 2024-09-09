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Gorovic
LG анонсировала ноутбуки Gram 16 Pro на процессорах Intel Lunar Lake
Ноутбук LG Gram 16 Pro обеспечивает высокую производительность и длительное время автономной работы.

                                                     Источник изображения: Techpowerup.com

Компания LG представила обновленную версию своего ультралёгкого ноутбука Gram 16 Pro, оснащенную новейшими процессорами Intel Core Ultra 200V, известными под кодовым названием Lunar Lake. Новинка была анонсирована в рамках выставки IFA 2024, где многие производители представили свои устройства на базе Lunar Lake, ориентированные на работу с искусственным интеллектом. 

Ключевой особенностью обновленного Gram 16 Pro станет его производительность в задачах, связанных с искусственным интеллектом. Встроенный нейропроцессор (NPU) обеспечивает до 48 TOPS производительности, что позволит устройству эффективно справляться с такими функциями, как генерация текста, создание изображений и работа с различными интеллектуальными помощниками. 

Процессоры Intel Lunar Lake отличаются высокой энергоэффективностью благодаря TDP в диапазоне 17-30 Вт. Помимо производительности NPU, ожидается, что LG Gram 16 Pro обеспечит до 67 TOPS графической производительности благодаря интегрированной графике Intel Xe2 Battlemage, что позволит комфортно работать с тяжелыми графическими приложениями и выполнять ресурсоемкие задачи.

«LG gram 16 – отличный пример ультралёгкого ПК с искусственным интеллектом, работающего на совершенно новом процессоре Intel Core Ultra, который обеспечивает выдающиеся и беспрепятственные возможности для создателей контента, работающих профессионалов и обычных пользователей», – отметила Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus), исполнительный вице-президент и генеральный менеджер подразделения Client Computing Group в компании Intel.

Стоит отметить, что LG Gram 16 Pro уже существует на рынке с процессорами Intel Meteor Lake Core Ultra 7 155H, интегрированной графикой Intel Xe или дискретной видеокартой NVIDIA RTX 3050, 16/32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем до 2 ТБ. Новая модель, вероятно, получит обновление до видеокарт серии NVIDIA RTX 40 в качестве опции к интегрированной графике. Кроме того, ноутбук выделяется своим тонким и ультралегким корпусом, 16-дюймовым OLED-дисплеем с широким цветовым охватом и высокой контрастностью. Ожидается, что LG Gram 16 Pro с новыми процессорами поступит в продажу к концу 2024 года.

#lg #ноутбук #intel lunar lake #gram 16 pro
Источник: wccftech.com
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