AMD может отказаться от выпуска топовых игровых видеокарт Radeon RX 8000, чтобы сосредоточиться на массовом рынке и конкурировать с Nvidia за счет цены.

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AMD, похоже, готова уступить Nvidia корону производительности в сегменте игровых видеокарт. В интервью изданию Tom's Hardware Джек Хуинь (Jack Huynh), старший вице-президент и генеральный директор AMD, заявил, что компания сосредоточится на массовом рынке и доступных решениях, а не на борьбе за лидерство в high-end сегменте. Это подтверждает слухи об отказе AMD от выпуска флагманских видеокарт Radeon RX 8000 серии.

Хуинь подчеркнул, что главная цель AMD сейчас – увеличить долю рынка, а не гнаться за топовой производительностью. «Моя главная задача – масштабирование, чтобы мы быстрее достигли 40-50% рынка», – сказал он. «Я хочу создавать игровые системы для миллионов пользователей, а не только для тех, кто может себе позволить Porsche и Ferrari».

По словам гендиректора, стратегия «царя горы» (King of the Hill), когда компания сосредотачивается на выпуске самых производительных решений, не привела к существенному росту доли рынка ни AMD, ни ATI в прошлом. Он считает, что гораздо важнее предлагать лучшие продукты по конкурентным ценам.

В то же время Хуинь отметил, что AMD не отказывается от борьбы за лидерство в сегменте серверных GPU, где производительность и цена играют ключевую роль. «В серверном сегменте, когда у нас есть абсолютное лидерство, мы завоевываем долю рынка, потому что это очень зависит от совокупной стоимости владения», – объяснил он.

Несмотря на то, что AMD в последние годы выпускала конкурентные процессоры Ryzen, ее доля на рынке ПК остается относительно небольшой – 23,9% для настольных ПК и 19,3% для ноутбуков. Хуинь считает, что для ускорения роста необходимо изменить стратегию и сосредоточиться на массовом рынке. Возможно, это также связано с тем, что AMD сейчас получает значительную прибыль от продаж GPU для центров обработки данных и не хочет тратить ресурсы на разработку топовых игровых решений.

В итоге решение AMD может привести к отсутствию реальной конкуренции в топовом сегменте игровых видеокарт, что негативно скажется на ценах для потребителей. Однако компания уверена, что ее новая стратегия позволит ей значительно увеличить долю рынка и укрепить свои позиции в долгосрочной перспективе.