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Gorovic
Алмазные квантовые ускорители Quantum Brilliance будут интегрированы в суперкомпьютер Frontier
Компании Quantum Brilliance и ORNL объединят усилия для создания гибридной вычислительной системы с мощью суперкомпьютера Frontier и квантовых ускорителей на базе алмазов.

                                                   Источник изображения: Quantum Brilliance

Австралийская компания Quantum Brilliance (QB) и Национальная лаборатория Ок-Ридж (ORNL) в США объявили о стратегическом партнёрстве, целью которого станет интеграция квантовых ускорителей QB на базе алмазов в высокопроизводительную вычислительную инфраструктуру ORNL. Партнёры рассчитывают, что это позволит раскрыть потенциал компактных квантовых ускорителей QB, работающих при комнатной температуре, в задачах, выходящих за рамки возможностей классических компьютеров.

ORNL хорошо известна в мире как дом для суперкомпьютера Frontier, разработанного по заказу Министерства энергетики США. Frontier занимает первое место в рейтинге Top500 самых мощных суперкомпьютеров мира, благодаря 8,7 миллионам ядер, обеспечивающим производительность до 1,206 экзафлопс, а сотрудничество ORNL и Quantum Brilliance является важным шагом в развитии квантовых вычислений, который  может привести к созданию ещё более мощных и энергоэффективных суперкомпьютеров будущего.

                                                   Источник изображения: Quantum Brilliance

Как сообщила компания Quantum Brilliance изданию Tom’s Hardware, первым этапом сотрудничества станет интеграция «локального кластера квантовых ускорителей QB с вычислительными системами ORNL». Это позволит  исследователям  изучить производительность параллельных и гибридных квантовых вычислений, при которых квантовые и классические процессоры работают вместе.

«Параллельные квантовые вычисления обладают огромным потенциалом для научных открытий и решения промышленных задач, требующих высокой вычислительной мощности», — отметил доктор Трэвис Хамбл (Travis Humble), директор Центра квантовых наук в ORNL. По его словам, партнерство с Quantum Brilliance может «проложить путь к прорывным достижениям, которые  повлияют на разработку будущих высокопроизводительных вычислительных систем».

Марк Луо (Mark Luo), генеральный директор Quantum Brilliance, также высоко оценил значение сотрудничества. Он  назвал интеграцию «первого в мире кластера квантовых процессоров, работающих при комнатной температуре», с  высокопроизводительной инфраструктурой ORNL «важной вехой». Для максимальной реализации потенциала нового  оборудования важно также разработать новые вычислительные методы и программные инструменты. Возможно, только после  того, как аппаратное и программное обеспечение, а также новые методы гибридных квантово-классических вычислений  будут доведены до совершенства, можно увидеть долгожданный прорыв в области квантовых вычислений.

В настоящее время Quantum Brilliance уже продает свои квантовые ускорители Gen1 Model в формате стоечных серверов  корпоративным клиентам. Компания также работает над созданием платы PCIe с квантовым процессором на базе алмазов.

#frontier #суперкомпьтеры #ornl #quantum brilliance #квантовые ускорители
Источник: tomshardware.com
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