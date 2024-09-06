Nitro Blaze 7 – это новый конкурент на рынке портативных игровых ПК. Acer оснастила устройство мощным железом от AMD и ярким 7-дюймовым экраном.

Источник изображения: Tom's Hardware

Acer представила новую линейку Nitro на выставке IFA, выпустив первый в своем роде портативный игровой ПК и два новых ноутбука — один с процессором Intel, другой с AMD. Nitro Blaze 7 становится важным дополнением к растущему рынку игровых handheld-устройств и в отличие от таких устройств, как Asus ROG Ally X и Lenovo Legion Go, которые используют процессор Ryzen Z1 Extreme, Nitro Blaze 7 основан на AMD Ryzen 7 8840HS. Этот чип, как и его конкуренты, имеет 8 ядер с максимальной тактовой частотой до 5,1 ГГц и 12 вычислительных единиц RDNA 3.

С экраном диагональю 7 дюймов и разрешением 1920 x 1080 пикселей, Nitro Blaze 7 предлагает более высокую частоту обновления в 144 Гц. Это делает его конкурентоспособным среди других игровых handheld-устройств с аналогичным разрешением.

Источник изображения: Tom's Hardware

Что касается дизайна и аппаратного обеспечения, Nitro Blaze 7 имеет элементы, знакомые пользователям других Windows handheld-устройств. Управление выполнено в стиле Xbox с асимметричными джойстиками, а также кнопками, расположенными и на экране, и ниже D-Pad, что может быть не совсем удобно. Устройство также предлагает расширяемое хранилище с помощью слота для карт microSD и два порта USB 4 для подключения периферийных устройств. Хотя емкость батареи составляет 50,04 Втч, что сравнимо с Steam Deck OLED и чуть больше, чем у Legion Go, она значительно уступает Asus ROG Ally X.

В дополнение к портативному ПК, Acer также представила два новых ноутбука Nitro V, доступных в 14-дюймовом и 16-дюймовом вариантах. Nitro V 14 оснащен процессорами AMD, в то время как V 16 использует процессоры Intel 14-го поколения. Варианты графики для V 14 включают RTX 2050 до RTX 4050, а для V 16 — от RTX 3050 до RTX 4060. Ноутбук Nitro V 14 представлен в белом цвете, тогда как V 16 выполнен в стандартном черном. Обе модели предлагают до 2 ТБ хранилища и используют одинаковую батарею на 57 Втч. Nitro V 16 планируется выпустить в октябре с начальной ценой от $1300, а Nitro V 14 появится в продаже в сентябре по цене от $1010.