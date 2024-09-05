Galaxy Book5 Pro 360 поддерживает Copilot+ и Galaxy AI, которые позволят интегрировать функции смартфона через Microsoft Phone Link.

Источник изображения: Samsung

Компания Samsung представила новейшую модель в линейке своих ноутбуков Galaxy Book – Galaxy Book5 Pro 360. Этот «два в одном» ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra 200V с нейронным процессором (NPU), способным выдавать до 47 TOPS, и видеокартой Intel Arc. Ноутбук получил 16-дюймовый AMOLED-дисплей с соотношением сторон 16:10, разрешением 2880x1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Хотя при запуске ноутбук не будет поддерживать анонсированные функции Copilot+ PC, Samsung планирует выпустить бесплатное обновление Windows в ноябре, которое добавит эти возможности.

Помимо функций Copilot+, таких как живые субтитры с переводом, эффекты Windows Studio и Cocreator в Paint, Galaxy Book5 Pro 360 получит функции Galaxy AI при подключении к смартфону Samsung Galaxy через Microsoft Phone Link. Пользователи смогут использовать функции Circle to Search с Google, Chat Assist и Transcript Assist на ноутбуке через свой смартфон Samsung Galaxy.

Galaxy Book5 Pro 360 является одним из флагманских ноутбуков Samsung с ультрапортативным дизайном. Он имеет толщину около 12,8 мм, что лишь немного больше, чем у iPhone 14 Pro Max, и весит около 1,69 кг. Расцветка: серый и серебристый.

Интересно, что ноутбук выходит всего через три месяца после запуска Galaxy Book4 Edge, первого ноутбука с поддержкой Copilot+ на базе чипа Qualcomm Snapdragon X Elite. Тем не менее, Samsung, вероятно, стремится использовать тренд Copilot+ PC, одновременно не отталкивая пользователей, привыкших к процессорам x86. Именно поэтому Book5 получил процессор Intel.

Важно отметить, что несмотря на то, что процессоры Qualcomm Snapdragon X известны своим длительным временем автономной работы, у них все еще есть проблемы с совместимостью программного обеспечения, особенно если речь идет о специализированных программах или играх.