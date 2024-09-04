Новый альянс SiPhIA нацелен на продвижение кремниевой фотоники как решения для повышения энергоэффективности вычислений в эпоху искусственного интеллекта. Тайваньские компании видят большой потенциал в кремниевой фотонике и рассчитывают занять лидирующие позиции в этой области.

Источник изображения: Semicon

На выставке SEMICON Taiwan было объявлено о создании важного отраслевого альянса, касающегося развития кремниевой фотоники. В альянс, который был назван Silicon Photonics Industry Alliance (SiPhIA), вошли более 30 ведущих тайваньских технологических компаний, включая TSMC, ASE, Foxconn и MediaTek. Участники SiPhIA рассматривают технологию кремниевой фотоники как решение проблемы энергоэффективности вычислений в эпоху искусственного интеллекта.

На сайте SiPhIA было отмечено, что «кремниевая фотоника становится необходимой» из-за растущего спроса на эффективную обработку данных. Успех в этой области «требует междисциплинарного подхода, который включает в себя знания в таких областях, как материалы, оптика, электроника и производство». Альянс также планирует привлекать экспертов не только из индустрии, но и из государственных структур, академических кругов и научных организаций, что должно повлиять на скорейшую возможность достижения поставленных целей.

Среди высокопрофильных представителей, выступивших на SEMICON, были руководители TSMC и ASE, которые приветствовали создание SiPhIA. Они согласны с тем, что Тайвань имеет все шансы для успешного продвижения в области кремниевой фотоники, и выразили надежду на то, что технологии, основанные на световых потоках, помогут преодолеть существующие ограничения традиционных технологий чипов, которые зависят от передачи электричества, что становится все более проблематичным из-за требований к мощности и тепловых показателей.

Для более эффективного выполнения своей миссии SiPhIA создаст платформу для совместного обсуждения технологических прорывов, рыночных тенденций и стандартов. При этом первым и важнейшим шагом альянса станет разработка дорожной карты технологий фотоники и определение ключевых целей для исследований и разработок. Также, по словам некоторых техэкспертов, необходимо решить вопрос стоимости кремниевой фотоники, которая в настоящее время обусловлена низким объемом производства в отрасли.