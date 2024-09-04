Китайский производитель графических процессоров XCT, который когда-то оценивался в 2,1 миллиарда долларов, находится на грани краха — акционеры теперь подают в суд на основателя.

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Китайская компания Xiangdixian Computing Technology (XCT), когда-то провозглашенная «китайской Nvidia», оказалась на грани банкротства. Несмотря на большие планы по созданию национального графического процессора и выпуск нескольких моделей GPU на базе собственного чипа Tianjun, компания столкнулась с серьезными финансовыми трудностями.

В заявлении XCT говорится, что «разработка национального GPU пока не в полной мере оправдала ожидания компании и сталкивается с определенным давлением со стороны рынка». Появились слухи о закрытии компании, что вынудило XCT выступить с опровержением. Однако сообщения о массовых увольнениях сотрудников, хотя ключевые специалисты из отделов исследований и разработок, а также операционного отдела остались на своих местах, не добавили оптимизма.

Ситуация усугубляется судебными исками со стороны инвесторов. Акционеры обвиняют основателя XCT Танга Чжимина (Tang Zhimin) в невыполнении обещания привлечь 500 миллионов юаней (более 70 миллиардов долларов США) в рамках финансирования серии B. Среди истцов числится государственный фонд Jiangsu Zhongde Services Trade Industry Investment Fund, который подал иск против трех компаний, контролируемых Чжимином и являющихся акционерами XCT.

Еще одна компания, Capitalonline Data Service, также подала в суд на XCT за неуплату 18,8 миллиона юаней (почти 2,7 миллиона долларов США). Кроме того, появились сообщения о заморозке банковского счета XCT, что лишает компанию доступа к средствам, необходимым для продолжения деятельности.

Невозможность успешного функционирования XCT является серьезным ударом для китайской мечты о самодостаточной полупроводниковой индустрии. На данный момент страна зависит от западных технологий, и санкции, вводимые США против Пекина, серьезно тормозят прогресс. Хотя Китай вкладывает миллиарды долларов в развитие полупроводниковой отрасли, эксперты предсказывают, что на достижение паритета с мировыми лидерами может уйти не менее нескольких лет, если не десятилетий. Кроме того, в индустрии возникают обвинения в коррупции, что ставит под сомнение будущее всей отрасли в целом.