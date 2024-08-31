Redmi 14C получил 6.88-дюймовый дисплей и чипсет Helio G81 Ultra.

Источник изображения: MediaTek

После череды утечек слухов, компания Redmi, наконец, официально представила свой новый бюджетный смартфон Redmi 14C. Устройство получило обновленный дизайн, большой 6,88-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и новый чипсет Helio G81 Ultra от MediaTek, информирует Gsmarena.

Телефон стал первым устройством, на котором используется новый чипсет MediaTek Helio G81 Ultra. Гаджет имеет ту же конфигурацию процессора, что и G80, с ядрами Cortex-A75 и Cortex-A55, работающими на частоте до 2,0 ГГц, и GPU Mali-G52 MC2. Redmi 14C доступен в версиях с 4/6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти, которая может быть расширена с картой microSD.

Источник изображения: Redmi

На задней панели Redmi 14C расположились основная 50-мегапиксельная камера и дополнительный объектив, назначение которого не уточняется. Там же находится светодиодная вспышка и наклейка. Смартфон оснащен батареей емкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки, мощность которой составляет 18 Вт. Разъем для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев сохранились в неизменном виде.

Redmi 14C доступен в цветах Midnight Black, Sage Green, Dreamy Purple и Starry Blue. Официальная цена в России пока не объявлена. Однако можно сориентироваться по ценам в Чехии, куда смартфон уже поступил в продажу по цене от 2999 чешских крон ($130) за версию 4/128 ГБ и до 3699 чешских крон ($163) за версию 8/256 ГБ.