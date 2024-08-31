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Gorovic
Будущее EKWB выглядит мрачно — ключевые сотрудники переходят в Noctua и Thermal Grizzly
После сообщений о задержках зарплат и расследованиях со стороны властей, компанию сстали покидать ведущие специалисты.

                                                               Источник изображения: EKWB

Компания EK Water Blocks, один из ведущих производителей систем жидкостного охлаждения, столкнулась с большими кадровыми потерями. Как сообщает Tom's Hardware со ссылкой на OC3D, глава отдела маркетинга Аттила Гобер (Attila Gobor) перешел в Noctua, а ведущий дизайнер Джо Роби (Joe Robey) занял должность руководителя отдела механических исследований и разработок в Thermal Grizzly. Эти новости стали очередным ударом для компании, которая переживает череду неудач.

Проблемы EKWB начались в апреле этого года, когда появились сообщения о том, что компания не выплачивала зарплату сотрудникам и не оплачивала счета поставщикам в течение четырех месяцев. Вскоре это подтвердил генеральный директор и основатель компании Эдвард Кёниг (Edvard König), который пообещал исправить ситуацию. Все это произошло спустя почти два года после того, как компания сократила штат на 25% из-за падения мировых продаж систем водяного охлаждения.

Однако, даже после возвращения Кёнига к руководству, похоже, что EKWB все еще не стоит на пути к прибыльности.  Проблема невыплаты зарплат сотрудникам стала настолько серьезной, что вмешались регуляторы по трудовому праву и начали расследование в отношении компании.

Хотя EKWB не объявляла о банкротстве, неясно, как долго она сможет продержаться, а уход ведущих специалистов может означать, что они уже считают компанию безнадежной и просто пытаются спасти свою карьеру. OC3D якобы общался с несколькими отраслевыми экспертами, чтобы выяснить, есть ли шанс, что конкуренты приобретут компанию. Однако большинство ответов сводятся к тому, что у EKWB слишком большой долг, и любое приобретение будет финансово нецелесообразным.

Если EKWB не сможет кардинально изменить ситуацию или кто-то не сделает предложение о покупке компании, есть опасения, что она долго не продержится. В свою очередь, это станет серьезным ударом для индустрии водяного охлаждения, особенно учитывая, что EKWB является одной из немногих компаний, создающих премиальные решения для энтузиастов.

#система жидкостного охлаждения #ekwb
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