Инсайдеры сообщают о 60-Мп основной камере, улучшенной фронталке и новом дизайне блока камер с акцентом на ИИ в Huawei Mate 70 Pro.

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Вслед за прошлогодним релизом Mate 60, ожидается скорое появление серии Huawei Mate 70. Несмотря на относительное затишье вокруг Mate 70 Pro, новые слухи раскрывают некоторые изменения в дизайне и аппаратной части по сравнению с Mate 60 Pro. Основное внимание сосредоточено на задней панели устройства и дизайне блока камер, расположение в округлой форме сохранится, однако внешний стеклянный ободок станет толще, а светодиодная вспышка переместится вниз, сопровождаясь новой надписью «AI-DC». Предполагается, что надпись указывает на улучшенную обработку изображений с помощью искусственного интеллекта.

Неудивительно, что Mate 70 Pro будет работать на новом чипсете Kirin 9100, но изменения коснутся и основной камеры. Вместо 50-мегапиксельного сенсора, новый Mate 70 Pro получит 60-мегапиксельный. При этом 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 48-мегапиксельный перископический телеобъектив с 5-кратным зумом, по крайней мере на бумаге, остаются неизменными.

Фронтальная камера также подвергнется обновлению. Mate 70 Pro будет оснащен 48-мегапиксельным сенсором с поддержкой 3D ToF-датчика для улучшенного распознавания лиц, заменяя старый 32-мегапиксельный модуль. Это изменение принесет более качественные селфи и повышенную безопасность при использовании функции разблокировки по лицу.

В целом, утечка информации указывает на то, что Huawei Mate 70 Pro получит ряд значительных улучшений по сравнению с предшественником, как в плане дизайна, так и в плане аппаратной части. Ожидается, что новый флагман предложит пользователям еще более продвинутые возможности фотосъемки, высокую производительность и улучшенную систему безопасности.