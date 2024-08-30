Китайские автовладельцы столкнулись с неожиданными проблемами после банкротства производителей электромобилей: автомобили превращаются в "кирпичи" из-за неработающего ПО и отсутствия сервиса.

Источник изображения: restofworld.org

В Китае разгорается кризис в сфере электромобилей, оставляя тысячи автовладельцев с нефункционирующими транспортными средствами. Спад на рынке электромобилей и банкротства производителей привели к тому, что многие водители сталкиваются с отсутствием доступа к программному обеспечению, запчастям и сервисному обслуживанию.

Одним из примеров стала история Ричарда Цяня (Richard Qian), владельца электромобиля WM Motor EX5. После банкротства производителя в октябре 2023 года, Цянь обнаружил, что его автомобиль практически превратился в «кирпич». Мобильное приложение WM Motor, управляющее блокировкой дверей, кондиционером и предоставляющее информацию о состоянии автомобиля, перестало работать. «К счастью, у меня приложение было установлено на телефоне», — рассказал Цянь изданию Rest of World, выразив опасения по поводу будущего своего автомобиля.

Случай с WM Motor (компания продала около 100 000 автомобилей с 2019 по 2022 год) не единичный. По данным Китайской ассоциации автомобильных дилеров, около 160 000 автовладельцев столкнулись с аналогичными проблемами после банкротства или приостановки деятельности ряда производителей электромобилей. Водители обеспокоены отсутствием доступа к запчастям, программному обеспечению и сервисному обслуживанию.

Проблема усугубляется тем, что многие функции современных электромобилей, включая развлечения, блокировку дверей и обновление программного обеспечения, зависят от облачных сервисов и интернет-соединения. «Самая большая проблема [для владельцев электромобилей] — это деградация аккумулятора, а во-вторых — работоспособность и стабильность программного обеспечения», — отметил Лэй Син (Lei Xing), аналитик в сфере электромобилей.

Китайские власти пытаются поддержать отрасль, введя новые льготы для покупателей электромобилей. Однако, по мнению экспертов, это не решит глубинных проблем отрасли. «Многие [производители] окажутся под давлением, но мы вряд ли увидим заявления типа "Мы закрываемся", — считает Син. — Это медленный процесс умирания».

Ситуация с WM Motor, по мнению инвестора, знакомого с ситуацией в компании, усугубляется тем, что производитель строил бизнес с нуля, не имея поддержки крупных автоконцернов. «WM Motor — это особый случай, потому что они создали свои собственные мощности с нуля, со своими заводами и НИОКР», — отметил инвестор, пожелавший остаться анонимным.

В результате, китайские потребители все чаще отдают предпочтение более известным брендам, таким как BYD, Tesla и GAC Motor. По данным продаж за первую половину 2024 года, только одна из 20 самых популярных моделей электромобилей в Китае была выпущена стартапом. «Потребители теперь учитывают риск банкротства производителей», — резюмировал инвестор.