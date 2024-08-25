После восьми лет работы на посту генерального директора Марк Шнайдер уходит из Nestle, уступив место Лорану Фрейксу.

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Nestle приняла решение поменять генерального директора. Резкая смена генерального директора компании Nestle была вызвана опасениями по поводу перспектив роста компании, производящей продукты питания и напитки. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на председателя правления компании Поль Бюльке (Paul Bulcke), который дал интервью швейцарской газете Le Temps.

Глобальные экономические потрясения последних лет не обошли стороной и пищевую индустрию. Nestle, один из крупнейших игроков на этом рынке, производитель бутилированной воды, кофе, мороженого и кормов для домашних животных, столкнулась с замедлением роста, что и привело к неожиданной смене генерального директора и, конечно, вызвала вопросы у инвесторов и аналитиков

«Мы посмотрели на динамику доли рынка и задались вопросом, по-прежнему ли идеально работают двигатель роста и операционная деятельность группы, — сказал Бюльке в интервью, опубликованном в субботу. — Были трудные времена с Covid, геополитические проблемы и инфляция. Нам нужно было действовать быстро».

За время восьмилетней работы на посту гендиректора Марка Шнайдера (Mark Schneider) руководство Nestle провело ряд крупных сделок по слиянию и поглощению, а также сделала ставку на развитие онлайн-продаж. Однако, похоже, этих мер оказалось недостаточно, чтобы удержать высокие темпы роста в условиях глобальной нестабильности. Место Шнайдера займет ветеран компании Лоран Фрейкс (Laurent Freixe). Бюльке не стал комментировать прогнозы компании, согласно которым базовая операционная маржа в 2025 году должна составить не менее 17,5% и заявил, что «какой-либо серьезной реструктуризации» в результате смены руководства не планируется, отметив также, что «основное внимание будет уделяться стимулированию текущего портфеля и органическому росту».