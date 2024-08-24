Apple готовится представить iPhone 16, Apple Watch Series 10, AirPods и новые Mac с процессорами M4 на своей традиционной осенней презентации.

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Apple готовится к масштабной презентации новых продуктов, которая, по данным Bloomberg со ссылкой на источники, знакомых с ситуацией, состоится 10 сентября. Компания пока не сделала официальных заявлений о дате мероприятия, однако подготовка к нему уже идёт полным ходом. Ожидается, что на презентации будут представлены новые модели iPhone, Apple Watch и AirPods, которые поступят в продажу 20 сентября, что соответствует привычному графику компании, следуя традициям предыдущих лет.

Запуск iPhone 16 имеет для Apple особое значение, так как за последние кварталы компания столкнулась с замедлением продаж смартфонов и носимых устройств. Выпуск новинок позволит частично зафиксировать выручку от продаж уже в текущем финансовом квартале. Аналитики прогнозируют, что продажи Apple в этом квартале вырастут на 5% по сравнению с прошлым годом, а в следующем квартале, совпадающем с сезоном праздничных покупок, на 7%, достигнув 128,4 млрд долларов.

iPhone 16 обещает ряд интересных обновлений. Pro-модели получат увеличенные экраны, а камера будет оснащена специальной кнопкой для съёмки фотографий. Apple также представит набор инструментов искусственного интеллекта Apple Intelligence. Однако в целом, как ожидается, дизайн новинки не будет сильно отличаться от прошлогодних моделей.

В отличие от iPhone, носимые устройства Apple ждут более существенные изменения. Модели Apple Watch Series 10 станут тоньше, но получат увеличенные экраны. Apple также обновит линейку AirPods, выпустив новые бюджетные и среднеценовые версии. Впервые в AirPods среднего уровня появится функция шумоподавления.

В дополнение к запуску новых мобильных устройств, Apple планирует переход на новые процессоры M4 для своих компьютеров. Так как обновления Mac обычно происходят через месяц после ежегодного запуска iPhone, то в этой связи компания активизировала тестирование четырех новых моделей Mac, чтобы обеспечить их совместимость с приложениями. Сведения о тестах были получены из логов разработчиков, согласно которым новые модели обозначены как «16,1», «16,2», «16,3» и «16,10».