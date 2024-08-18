С выходом новой сборки Windows 11 Microsoft продолжает ограничивать пользователей, не имеющих обязательный TPM 2.0, закрывая обходные пути для установки системы.

Источник изображения: Microsoft / Samsung

Многие пользователи, чьи компьютеры не соответствовали официальным требованиям для установки Windows 11, смогли обойти эту проблему благодаря специальному вводу в командной строке — «/product server». Этот трюк позволял владельцам старых ПК устанавливать новейшую операционную систему, несмотря на отсутствие поддержки. Однако, как сообщил Боб Пони (Bob Pony) из X, Microsoft устранила эту лазейку в последней сборке Canary Build и теперь требуется обязательное наличие TPM 2.0 (Trusted Platform Module).

По словам Пони, текущая версия Windows 11 24H2 все еще позволяет использовать этот обходной путь, но это может измениться в ближайшем будущем. Недавнее обновление в Windows 11 Insider Build 27686 (Dilithium) эффективно блокирует возможность обхода проверки оборудования, включая требования к TPM и объему оперативной памяти.

Источник изображения: Bob Pony / X

Эта команда использовалась почти год, помогая многим пользователям легко обновиться с более ранних версий Windows. Однако Microsoft начала активно устранять такие обходные пути, как это произошло с ограничением PopCnt, введённым несколько месяцев назад. До сих пор можно было обойти проверки TPM и Secure Boot с помощью простой команды, выполняемой во время установки ОС, что позволяло игнорировать требования к оборудованию.

Этот обходной путь был полезен для владельцев старых ПК, которые могли бы эффективно работать с Windows 11, если бы не строгие требования, такие как обязательное наличие TPM 2.0. Даже если пользователи могли установить дополнительный модуль, совместимость с процессорами начиналась с Intel 10-го поколения и AMD Ryzen 3-го поколения, что делало установку TPM невозможной на ноутбуках.

Интересно, что Microsoft не упоминала об этом патче и удалении возможности обхода. Хотя это изменение было обнаружено в сборке Canary, вероятно, оно будет реализовано в будущих версиях и коснется всех систем при их обновлении. Это может вынудить пользователей перейти на другие операционные системы, включая Windows 11 LTSC Enterprise edition, где требования к процессорам начинаются с двухъядерных CPU с тактовой частотой 1 ГГц, а наличие TPM 2.0 является необязательным.

На данный момент ещё существуют другие методы установки, но маловероятно, что они долго останутся неприкосновенными. В такой ситуации пользователи могут вернуться к поддерживаемым версиям Windows 10, перейти на Linux или сделать апгрейд оборудования.